i Autor: ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Deportivo - Real: Bandycki faul Kyliana Mbappe

Obrzydliwe

Kylian Mbappe wyrzucony z boiska! Bandycki faul w meczu Deportivo – Real Madryt [WIDEO]

Co zrobił Kylian Mbappe w meczu Realu Madryt z Deportivo Alavaes? Francuski gwiazdor „Królewskich” opuścił murawę jeszcze w pierwszej połowie. Fani nie mają wątpliwości, że piłkarz powinien zostać zawieszony za to, co zrobił na długi czas. Brutalne, bandyckie zachowanie w trakcie meczu Deportivo – Real Madryt mogło zakończyć się tragicznie!