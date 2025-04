Piast – Pogoń: Kuriozalna bramka w Ekstraklasie! Co zrobił bramkarz? Ale prezent [WIDEO]

Piast – Pogoń: Co za gol w Ekstraklasie! Prawdziwe kuriozum

Piast Gliwice z Pogonią Szczecin rozpoczęli niedzielną rywalizację w PKO BP Ekstraklasie. W 28. kolejce najlepszej polskiej ligi piłkarskiej doszło do konfrontacji przy ulicy Okrzei. Przed meczem faworytem do zwycięstwa był zespół „Portowców”, którzy w tym sezonie walczą o europejskie puchary. Piast Gliwice znajduje się obecnie w środku stawki i raczej nie musi się obawiać o utrzymanie w Ekstraklasie.

Pogoń Szczecin zaczęła to spotkanie fatalnie, a to wszystko za sprawą kuriozalnego błędu popełnionego przez Valentina Cojocaru. Rumuński bramkarz otrzymał futbolówkę, którą próbował odegrać i zrobił to... wprost pod nogi rywali. Za krótkie podanie wylądowało u Michała Chrapka, który w polu karnym odegrał futbolówkę do Tihomira Konstadinova.

Macedończyk zapakował futbolówkę do siatki w 26. minucie meczu. Choć Pogoń Szczecin dominowała w posiadaniu piłki, to więcej celnych strzałów oddają piłkarze Piasta. We wciąż trwającym meczu czwarte uderzenie zamienili na gola. Michał Chrapek zdobył bramkę w 51. minucie, a spotkanie wciąż trwa (stan na 15:57).

Piast dostał prezent od Valentina Cojocaru! 🎁 Tihomir Kostadinov otwiera wynik spotkania w Gliwicach! ⚽📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/LXlRptGvqy— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 13, 2025