Legia Warszawa zaskoczy wszystkich? Niespodziewany kandydat na trenera. Konkretne nazwisko

Po tym, jak Goncalo Feio niespodziewanie zakończył swoją krótką przygodę z Legią Warszawa, w klubie rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania jego następcy. Karuzela trenerskich nazwisk ruszyła niemal natychmiast, a jednym z pierwszych kandydatów, który odpadł z wyścigu, był Henning Berg – Norweg zdecydował się na ofertę Omonii Nikozja. Teraz na horyzoncie pojawiła się nowa, intrygująca postać.

Szwedzkie media wskazują na Grzelaka

Jak informuje szwedzki portal Expressen, Bartosz Grzelak, 46-letni szkoleniowiec ze Szwecji mający polskie korzenie, znalazł się na liście życzeń władz Legii Warszawa. Co więcej, dziennikarze sugerują, że Grzelak jest jednym z trzech głównych kandydatów branych pod uwagę i sam aktywnie zabiega o możliwość poprowadzenia stołecznej drużyny. W przeszłości jego nazwisko przewijało się już w kontekście klubów PKO BP Ekstraklasy.

Sam zainteresowany na razie unika jednoznacznych deklaracji.

- Nie chcę komentować poszczególnych zespołów i ewentualnego zainteresowania z szacunku dla klubów, z którymi rozmawiam - stwierdził dyplomatycznie Grzelak w rozmowie z Expressen.

Jan Tomaszewski ocenia mecz Legia - Chelsea

Doświadczenie i ostatnie wyzwania Grzelaka

Analizując dotychczasową karierę trenerską Bartosza Grzelaka, trudno mówić o spektakularnych sukcesach. Jego największym osiągnięciem było zdobycie wicemistrzostwa Szwecji z zespołem AIK Solna. Ostatnie lata spędził na Węgrzech, gdzie jego przygoda nie należała do najbardziej udanych. Najpierw przez ponad rok prowadził Fehervar FC, a następnie przez kilka miesięcy pracował w Ujpest FC. Z tego drugiego klubu został zwolniony jeszcze przed zakończeniem minionego sezonu, co może budzić pewne wątpliwości co do jego kandydatury na tak wymagające stanowisko, jakim jest posada trenera Legii Warszawa.

