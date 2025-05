"Taśmy Lewandowskiego" już jawne. Szokujące nagrania. Obrona Kucharskiego wybrała mniejsze zło

- Nie mogę na razie przesądzać, czy te nagrania będą dowodem w sprawie. Sąd ocenia materiał dowodowy dopiero po przeprowadzeniu całości postępowania, przed wydaniem wyroku - wyjaśnił zgromadzonym sędzia Łukasz Zioła. O godzinie 10 zaczęła się jedyna jawna rozprawa w głośnej sprawie, w której na początku 2023 roku wyłączono jawność z tym jednym wyjątkiem. Z udziałem wszystkich stron i mediów odsłuchano cztery nagrania zarejestrowane przez nieobecnego w sądzie Lewandowskiego: pierwsze dwa - krótkie - podczas telefonicznej rozmowy z Kucharskim, dwa kolejne - bardzo długie - podczas spotkań w monachijskim hotelu Kempinski i warszawskiej restauracji Baczewski.

- Teraz to mi grozisz? - dopytywał w pierwszym nagraniu z przełomu 2017 i 2018 roku Lewandowski. - Nie grożę ci, tylko będę teraz walczył o swój interes - tłumaczył Kucharski, który narzekał też na otrzymaną propozycję wyjścia ze spółki RL Management: - To, co Kamil [Gorzelnik, prawnik i przyjaciel Lewandowskiego - red.] zaproponował, to jest takie wiesz... Trochę jakby ty albo on chcieli mnie wydymać.

W następnym nagraniu piłkarz pytał, o jakich konsekwencjach mówił jego były agent. - Teraz nie będę ci mówił. Nie zrobię ci niczego złego. Natomiast jeśli w przyszłości będziesz miał kłopoty, to nie oczekuj ode mnie, że ci pomogę - usłyszał w odpowiedzi.

Trzecie, ponad dwugodzinne nagranie, jest bardzo słabej jakości i słychać na nim jedynie Lewandowskiego. Najmocniejsze jest ostatnie nagranie z 6 stycznia 2020 roku. Kucharski wprost nazywa byłego klienta i jego żonę "oszustami podatkowymi", z kolei ten wytyka mu wyłudzenie kredytu i pranie brudnych pieniędzy. Pada też słynna wycena "emocjonalnej wartości spokoju Lewandowskiego" na 20 milionów euro.

Podczas spotkania w restauracji Baczewski ówczesny piłkarz Bayernu Monachium przedstawił Kucharskiemu specjalnie sporządzoną analizę swoich finansów z minionych lat, która miała uspokoić obawy wyrażane wcześniej przez byłego agenta. Ten zaskoczony takim dokumentem nie chciał na nim bazować, nie znając jego zawartości.

- Chcesz podejść do sprawy emocjonalnie, tak jak podchodzisz, czy metodycznie, tak jak się robi w biznesie? - pytał Kucharski. - To tym się różni, że ten obraz kosztuje 100 zł w sklepie, a ty możesz kupić go za milion, bo uwierzysz, że jest wyjątkowy. Ale ja jako ekspert, który ci to wyliczy, powiem, że jest warty stówkę - tłumaczył swoje podejście.

- No dobra, czyli wolałbyś, okej. Emocjonalna, mówisz. To o jakiej mówimy kwocie? - spytał wprost Lewandowski o kwotę, która stanowiła kość niezgody w podpisaniu porozumienia.

- No to jest 20 milionów euro, nie? (śmiech) - odpowiedział Kucharski.

- A jeśli chodzi o tą drugą? - kontynuował piłkarz i zapoczątkował wymianę zdań o "emocjonalnych 20 milionach", która już kilka lat temu przedostała się do mediów.

Kucharski: No nie no, więc teraz musimy ustalić, jaka jest metodologia, tak? Czyli jak ja wniosłem prawa...

Lewandowski: Czyli emocjonalnie 20 milionów...

Kucharski: Euro.

Lewandowski: A, okej, dobra (śmiech).

Kucharski: Tyle jest warty, myślę że twój spokój, nie? Akurat tą kwotę rzucił w jednej z rozmów Rafael Buschmann [dziennikarz "Der Spiegel", który ujawnił w 2020 r. tajemnice kontraktowe Lewandowskiego, co również zawarto w pozwie przeciwko Kucharskiemu - red.].

Lewandowski: Dobrze, osoba, która nie ma pojęcia o biznesie, o tym co się dzieje. Tylko z twojej historii usłyszał, no to powiedział ci taką kwotę. Nie używaj tego argumentu Czarek, proszę cię.

Kucharski: Dobrze, to ja ci mówię. Rafael był u mnie dwa razy. I wszystko czytał. Ja ci tylko mówię skąd, bo ja nawet nie wiem ile to jest. Maik [Barthel, współpracownik Kucharskiego, pomagał Lewandowskiemu w Niemczech - red.] powiedział 10 milionów euro.

Lewandowski: Dobrze, Maik. Następny argument. To ja ci powiem, że kelner ci powiedział 0 euro. To jest to samo, Czarek, przestań.

Kucharski: Nie, no nie. Więc ty musisz zdecydować, bo widzę, że jakby...

Lewandowski: Ale Czarek, dla mnie to ja ci mówię 0 euro, no. Za co? To ja ci mówię teraz. To jest moje emocjonalne podejście do tego. 0 euro.

- Wątpliwości co do autentyczności nagrań jest tyle samo, jeśli nie więcej. Przez lata tu się nic nie zmieniło, ale uznaliśmy, że w kontekście tego, co się działo, to chyba mniejszym złem będzie, jak jednak odsłuchamy to, co przedstawił Robert Lewandowski. Czyli te jego prywatne fragmenty. Właśnie po to, żebyście państwo zobaczyli kontekst, od którego odcinała się prokuratura. Słyszeliście biznesowe negocjacje przeplatane różnymi prywatnymi rozmowami o dzieciach, samochodach - podsumował rozprawę mec. Krzysztof Ways reprezentujący obronę.

Pełnomocnik "Lewego", prof. Tomasz Siemiątkowski, odmówił komentarza po rozprawie.

