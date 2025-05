Tomasz Hajto grzmi w sprawie Roberta Lewandowskiego! Mocne słowa byłego reprezentanta Polski

Reprezentacja Polski w ramach eliminacji mistrzostw świata rozegrała już dwa spotkania, które odbyły się w marcu. Rywalami "biało-czerwonych" były drużyny Litwy i Malty. Podopieczni Michała Probierza nie zachwycali na murawie swoją postawą, ale zgodnie z planem zanotowali komplet punktów.

Brak Lewandowskiego w meczu z Finlandią

W czerwcu reprezentacja Polski rozegra dwa spotkanie, pierwsze z nich odbędzie się 6.06 z Mołdawią w ramach meczu towarzyskiego. Natomiast cztery dni później ekipa pod wodzą Probierza zmierzy się z Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata. Niestety w obu meczach zabraknie Roberta Lewandowskiego, co skomentował selekcjoner "biało-czerwonych" podczas Gali Ekstraklasy.

- Tak czasami w życiu bywa. Jeżeli ktoś rozegrał cztery tysiące minut, to trzeba to zrozumieć. Życie trenera składa się z wielu różnych sytuacji. Tutaj mogę tylko życzyć mu powodzenia. Wiemy, że Robert jest naszym dobrem narodowym i obyśmy w przyszłości dalej mogli z niego korzystać - zaznaczył.

Jan Tomaszewski o Lewandowskim: Myślałem, że wpuszcza mnie pan w maliny

Tomasz Hajto bez ogródek o Lewandowskim! Mocne słowa

Tomasz Hajto znany jest z kontrowersyjnych wypowiedzi. Tym razem w wypowiedzi byłego reprezentanta Polski nie mogło zabraknąć tematu Lewandowskiego, który nie dołączy do kadry na zbliżającym się zgrupowaniu.

- Widzę dwa wyjścia. Albo jako selekcjoner dzwonisz do Lewandowskiego i mówisz: kapitan reprezentacji 40-milionowego kraju musi być przykładem dla innych. Zabieram ci opaskę kapitana, bo mamy równe zasady. Albo mówię: sorry Robert, jeżeli jesteś zmęczony, to nie mogę cię powoływać, bo co chwilę możesz być zmęczony - powiedział ekspert dla "Prawda Futbolu".

Lewandowski tłumaczył swoją nieobecność przez ciężki sezon, poza tym napastnik w ostatnich meczach zmagał się z kontuzją, co też mogło wpłynąć na decyzję piłkarza.

- Robert Lewandowski, gdy potrzebował reprezentacji, by wyjechać za granicę z Lecha Poznań, to chętnie na nią przyjeżdżał. Teraz nagle mówi, że jest przemęczony i musi odpocząć. Jeżeli piłkarz musi odpoczywać od meczów, to nie wiem, czy nie czas kończyć - podsumował Hajto.