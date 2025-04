Skandal z udziałem polskich kibiców i hiszpańskiej policji przed meczem w LKE. Doszło do aresztowań

Czy to thriller? Niestety nie...

Mikael Ishak wkroczy do galerii sław Lecha?

Z każdą kolejką Ishak śrubuje strzelecki wynik w Ekstraklasie: strzelił w sumie 68 goli, z czego 16 tylko w tym sezonie. Jest wiceliderem w walce o tytuł króla strzelców. Jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii ekipy z Bułgarskiej i trzecim w dziejach polskiej ligi. W tym ostatnim zestawieniu wyprzedza go duet: Portugalczyk Flavio Paixao i Hiszpan Jesus Imaz.

Szwed goni także legendy Lecha i chce wkroczyć do panteonu sław. Najlepszym strzelcem poznańskiego klubu w lidze jest Teodor Anioła, który zdobył 138 bramek. Drugą pozycję zajmuje właśnie Piotr Reiss z dorobkiem 109 trafień, a za jego plecami jest słynny Mirosław Okoński, który strzelił 69 goli. A dalej plasuje się właśnie Ishak, który ma jedno trafienie mniej od byłego idola poznańskiego zespołu.

Adrian Siemieniec o artyzmie Betisu. Jagiellonia zaskoczy w rewanżu?

Piotr Reiss docenia klasę Szweda

- Ishak to łowca bramek, ma oko do ich strzelania - mówi Piotr Reiss w rozmowie z Super Expressem. - Gdyby nie jego bramki, to nie wiem, w którym miejscu byłby teraz zespół. Wykorzystuje ofensywny potencjał drużyny - dodaje.

W poprzedniej kolejce Lech pokonał u siebie 2:0 Koronę Kielce, a zwycięstwo przypieczętował szwedzki napastnik. Kapitan uśpił czujność rywali, pobiegł w kierunku rywali i ze spokojem pokonał bramkarza kielczna. Czy Ishak już w meczu wyjazdowym z Motorem zepchnie z podium legendę Lecha - Mirosława Okońskiego? W rundzie jesiennej strzelił gola na Poznaniu, ale na Bułgarskiej górą był beniaminek, który wygrał wtedy 2:1. Bohaterem eipy z Lublina był Samuel Mraz. Słowacki napastnik

Mirosław Okoński bez tajemnic. Szalona kariera i życie legendy Lecha Poznań. Ten film trzeba koniecznie zobaczyć!

- Mikael Ishak to łowca bramek, ma oko do ich strzelania. Gdyby nie jego bramki, to nie wiem, w którym miejscu byłby teraz zespół. Wykorzystuje ofensywny potencjał drużyny - mówi Piotr Reiss w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Lech Poznań będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie

Wojciech Strzałkowski i jego Jagiellonia. Jakie ma plany i marzenia? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.