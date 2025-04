Nie żyje 18-letnia Zuzia. Lech Poznań angażował się w pomoc dla niej

23 listopada, Poznań. Lech podejmuje u siebie GKS Katowice i już w trzeciej minucie kapitan poznaniaków, Mikael Ishak, trafia do siatki gości i robi nietypową cieszynkę, pokazując literę „Z”. Raczej nikt z fanów nie zdawał sobie sprawy z tego, o co chodzi Szwedowi, wiedziała jednak pewna młoda osoba walcząca z okrutną chorobą. Dwa dni wcześniej Zuzanna Jankowska, jako jedna z wielu pacjentów szpitala, który odwiedziła drużyna Lecha Poznań, rozmawiała m.in. z Mikaelem Ishakiem. Spełniła właśnie jedno ze swoich marzeń, spotkała się z kapitanem „Kolejorza”, ale miała też kolejne i nie bała się poprosić Ishaka o to, by ten zrobił dla niej cieszynkę. Szczęście dopisało Szwedowi i nie zapomniał on o 18-letniej Zuzi. – Dwa dni przed meczem byliśmy z wizytą w szpitalu, by spotkać się z przebywającymi tam dziećmi. Spotkałem się tam z dziewczyną, która miała urodziny, a jednym z jej największych marzeń było spotkanie się ze mną. Oczywiście się tam pojawiłem, dużo rozmawialiśmy. Zapytała, czy mógłbym zrobić dla niej cieszynkę po golu z takim właśnie symbolem wyglądającym jak znak Zorro. Obiecałem jej, że to zrobię, jeśli tylko uda mi się strzelić gola. Kiedy trafiłem do siatki, od razu o niej pomyślałem, i dlatego wykonałem tę cieszynkę. Wiem, że bardzo ją to ucieszyło. To że mogłem dać jej tę odrobinę szczęścia w tak wyjątkowym momencie wiele dla mnie znaczy. Myślę, że to jeden z powodów, dla których kocha się ten sport, prawda? – mówił wówczas Mikael Ishak. Niestety, 10 kwietnia pojawiła się bardzo smutna informacja, że Zuzia zmarła.

Mikael Ishak angażował się w pomoc Zuzannie Jankowskiej nie tylko cieszynką po strzelonym golu. Zorganizował on przed stadionem zbiórkę krwi dla 18-latki, która cierpiała właśnie na nowotwór złośliwy krwi. Sam piłkarz nie mógł jej oddać, ale spotykał się z dawcami. Niestety, ostatecznie młodej fanki Lecha nie udało się uratować. Jak przekazała w rozmowie z „Faktem” mama Zuzanny, Anna, córka była świadoma, że rokowania nie są optymistyczne i chciała, by symbole Lecha Poznań towarzyszyły jej nawet w ostatniej drodze. – To jest niewyobrażalne, jak ona walczyła do końca. Jej strata to ogromny smutek. Żal, serce pęka. Chciała zabrać ze sobą poduszkę Lecha i koszulkę. Myślę, że dołożę jej jeszcze szalik – mówi mama Zuzi.

