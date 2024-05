Borussia - PSG tv gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie mecz Borussia - PSG 1.05

Obie ekipy już w tym sezonie sprawdziły się w fazie grupowej. We wrześniu w Paryżu wygraną 2:0 dały trafienia Kyliana Mbappe i Achrafa Hakimiego, a w połowie grudnia padł remis 1:1 (dla BVB Karim Adeyemi, dla PSG Zaire-Emery). Mimo że w dwumeczu lepsi byli mistrzowie Francji, to jednak niemiecka ekipa wygrała grupę F, a paryżanie zajęli drugie miejsce tylko dzięki lepszemu bilansowi spotkań z Milanem. Jesienią PSG i BVB trafiły do prawdziwej grupy śmierci (ostatniej takiej przed reorganizacją rozgrywek LM na grę systemem szwajcarskim), bowiem z dzisiejszymi półfinalistami w grupie mierzył się właśnie AC Milan, oraz silny Newcastle United.

Trzeci w grupie F Milan "spadł" do Ligi Europy, z której odpadł w ćwierćfinale. Taki samo los w Lidze Mistrzów miał spotkać PSG i Borussię, obie ekipy przegrały pierwsze ćwierćfinałowe starcia - Francuzi z Barceloną, Niemcy z Atletico.

- W grupie nie daliśmy rady wygrać, ale od tego czasu wygrywaliśmy w Hiszpanii dwa razy na wyjeździe. W meczu chcemy kontynuować naszą serię i celem jest wygrania. Wiem, że zespół będzie odważny w tym spotkaniu - powiedział na przedmeczowej konferencji Luis Enrique, szkoleniowiec mistrzów Francji. PSG dopiero co obroniło tytuł nad Sekwaną, dla Borussii sezon ligowy jest bardzo kiepski. Dortmundczycy są dopiero na piątym miejscu, dopiero co dostając lanie od RB Lipsk, bezpośredniego konkurenta w walce o czwartą lokatę. Przeciętna postawa w lidze nie niszczy wiary w sukces w Lidze Mistrzów u Edina Terzica. - Nie jest łatwo zatrzymać PSG. Myślę, że każdy dąży przede wszystkim do zatrzymania Kyliana Mbappé, ale nie za często to się udaje. Musimy się na wszystko przygotować. Dobre jest to, że wiele już doświadczyliśmy. Mamy plan, jak sprawić im krzywdę - wyznał szkoleniowiec BVB.

Pierwszy gwizdek konfrontacji Borussii Dortmund z Paris Saint-Germain w 1. półfinale Champions League już w środę (1 maja) o godz. 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1. Mecz można również obejrzeć za pośrednictwem internetowej aplikacji Polsat Box Go.