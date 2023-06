Po tych wieściach o Idze Świątek fani podskoczą z radości. Tego jeszcze nie było, mamy potwierdzenie

Iga Świątek na początku czerwca po raz trzeci w karierze wygrała Roland Garros i obroniła się przed atakiem Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Tym samym rozpoczęła 63. tydzień panowania w tourze i na pewien czas złapała oddech, choć przed paryskim szlemem była poważnie zagrożona. W wielkim stylu poradziła sobie z presją, z którą tak naprawdę od zwycięstwa w Roland Garros 2020 zmaga się codziennie. 22-latka nie wstydzi się mówić o emocjach i trudnościach związanych z grą w tenisa na najwyższym poziomie, choć pewne fakty z życia zachowuje tylko dla siebie. Już niedługo nieco się to zmieni, bo właśnie potwierdziło się, że Świątek będzie jedną z bohaterek drugiego sezonu serialu "Break Point" produkcji Netflix.

Iga Świątek w serialu na Netflix

13 stycznia tego roku wyszła pierwsza część głośnego dokumentu, który od kulis pokazał życie największych gwiazd światowego tenisa. Polscy kibice byli zawiedzeni, że w produkcji zabrakło Igi Świątek, będącej już wtedy liderką światowego rankingu. Taka decyzja została podjęta przez samą zainteresowaną, ale zmieniło się to podczas tworzenia drugiego sezonu. W nim czterokrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów będzie jedną z głównych gwiazd. Nic dziwnego, gdyż w trakcie nagrań wygrała m.in. US Open.

Do sieci trafił już zwiastun "Break Point". Dla fanów Świątek będzie to znakomita okazja, by jeszcze lepiej poznać idolkę. Nie będzie to też jedyny polski akcent, ponieważ wywiadu do serialu udzielił trener Igi - Tomasz Wiktorowski. Obok światowej "jedynki" w dokumencie pojawią się m.in. Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Nick Kyrgios i Ajla Tomljanović. Premiera nowego sezonu tenisowego serialu już 21 czerwca! Zwiastun zobaczysz poniżej: