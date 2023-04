i Autor: Paweł Jaskółka Barbora Krejcikova naprawdę powiedziała to o meczu z Igą Świątek! Odważne słowa Czeszki

Pogromczyni Igi Świątek zabrała głos. Zdradziła swój sposób na pokonanie Polki

Iga Świątek lada moment rozpocznie rywalizację w turnieju w Stuttgarcie, gdzie bronić będzie tytułu wywalczonego przed rokiem. Jedną z zawodniczek, która również stanęła do walki o trofeum w tych zawodach, jest Barbora Krejcikova. Czeszka może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w starciach ze Świątek i teraz zdradza, co jest kluczem do jej zwycięstw z liderką rankingu WTA.