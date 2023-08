Pojawiło się poważne zagrożenie dla Igi Świątek. Jest się o co martwić. Jedna decyzja może zmienić wszystko

Celem Igi Świątek na najbliższe tygodnie jest jak najlepsze przygotowanie się do US Open. Przed rokiem reprezentantka Polski okazała się najlepsza na turnieju rozgrywanym w Nowym Jorku i teraz będzie broniła sporej liczby punktów do rankingu. Gdyby Świątek odpadła zbyt wcześnie, może dojść do sytuacji, w której to Aryna Sabalenka zostanie liderką światowego rankingu. Do tego nadal jednak daleka droga.

Świątek ma się o co bać? Niespodziewany powrót

Nieco wcześniej Polka będzie miała okazję zdobywać punkty na innych turniejach. Cykl zawodów w Ameryce Północnej zacznie od zawodów w Montrealu. I dość nieoczekiwanie Świątek przybyła jedna, poważna rywalka. Niedawno Karolina Woźniacka ogłosiła powrót do tenisa i zaprezentuje się przed publicznością właśnie w Montrealu. Była znakomita tenisistka Kim Clijsters w rozmowie z portalem tennismajors.com nie ukrywa podekscytowania tym faktem.

- Grałam z nią na French Open, w turnieju legend i zdecydowanie była na innym poziomie niż większość z nas. Teraz to jest super ekscytujące i to świetna historia. Nie mogę się doczekać, kiedy będę ją oglądać i kibicować - zdradziła Belgijka. Według byłej zawodniczki Woźniacki w Montrealu może powalczyć nawet o wygraną. - Ona zdecydowanie jedzie tam, aby wygrać. Jest w świetnej formie. Nie jedzie po to, żeby się bawić - ocenia Clijsters, co na pewno nie jest dobrą informacją dla Świątek.