Porażka z Ostapenko to potężny cios dla Świątek, również finansowy. Polka straciła setki tysięcy!

Iga Świątek traci punkty i pieniądze!

Dla Igi Świątek turniej w Dosze układał się bardzo dobrze, choć jeszcze przed jego startem podkreślano, że wylosowała bardzo trudną drabinkę. Z Marią Sakkari poradziła sobie jednak bez straty seta. Linda Noskova w 3. rundzie co prawda postraszyła ją nieco, odbierając jednego seta, ale Polka zdołała odwrócić losy meczu, wygrywając dwie kolejne partie. Świetny mecz Świątek zagrała przeciwko Jelenie Rybakinie, która zdawała się być jej najgroźniejszą rywalką w drodze do zwycięstwa. Niestety, w półfinale trafiła na Jelenę Ostapenko, z którą gra się jej fatalnie.

Oczywiście nie jest tak, że Ostapenko w półfinale znalazła się przypadkiem i tylko dla Świątek jest groźna. Łotyszka w drodze do niego pokonała m.in. Samsonową (WTA 23.) czy rozstawioną z numerem 4. Jasmine Paolini! Polscy fani mogli mieć nadzieję, że będąca w dobrej formie Iga Świątek w końcu pokona swoją największą zmorę, tak się jednak nie stało. Co więcej, porażka ta była bardzo dotkliwa i wyraźna – Polka przegrała 3:6, 1:6, a z wściekłości aż rzucała rakietą. Niestety, przegrana oznacza spore straty w rankingu, ponieważ rok temu (oraz dwa i trzy lata temu) Polka wygrała cały turniej w Dosze. W najnowszym rankingu strata Igi Świątek do Aryny Sabalenki wzrośnie z 186 do 796 punktów!

Strata punktów to jedno, ale oprócz tego Polka musi pogodzić się z tym, że koło nosa przeszły jej wielkie pieniądze. Za awans do półfinału Świątek zarobiła 181 tys. dolarów (ok. 716 tys. złotych), ale gdyby awansowała do finału, to zarobiłaby... niemal dwa razy więcej, bo dodatkowe 170 tys. dolarów. Za zwycięstwo natomiast przewidziano nagrodę aż 597 tys. dolarów (ponad 2,3 mln złotych).