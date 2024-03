Prawda o relacjach Igi Świątek z mamą wyszła na jaw. Dorota Świątek odsłoniła kulisy, „ograniczony kontakt”

I-szy trener Igi Świątek: "Była trochę chłopiarą"

Za miesiąc Iga Świątek będzie świętowała setny tydzień panowania w rankingu WTA. Polska bombardierka szybko wyrosła na najlepszą polską tenisistkę w historii, a ma dopiero niecałe 23 lata! Jednak te sukcesy to nie tylko zasługa Igi, ale też osób, które mocno ją wspierają. Przede wszystkim tata, Tomasz Świątek, który wychowywał ją od najmłodszych lat na tenisistkę. Wspominał o tym w rozmowie z „Super Expressem” Artur Szostaczko, pierwszy trener naszej gwiazdy.

- Poświęcił się sportowemu wychowaniu Igi, jej mama była troszkę wycofana, wspierała inaczej. Nie mamy wpływu na to, co się odbywa w domu. Ale widać, że to było dobrze dopasowane, bo mamy teraz wynik. Tata Igi przywoził na treningi ją i jej siostrę, Agatę. Ona była tą spokojniejszą, ułożoną, a Iga była tą „chłopiarą”. Nieraz trzeba było postawić ją do pionu, ale nad tym pieczę trzymał jej tata. Nie miałem z nią problemów na korcie – zaznacza Szostaczko.

Zobacz też: Ojciec Igi Świątek podsumował polskie społeczeństwo. Bez ogródek, wymienił mocną wadę!

Relacje Igi Świątek z mamą, Dorotą Świątek

Dużo mniej mówi się o mamie Igi Świątek. Pani Dorota Świątek pozostaje w cieniu i – jak przyznaje - jej kontakt z córką jest ograniczony.

- Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony. Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków. [...] Poza odległością i napiętym grafikiem na nasze relacje wpływają też czynniki rodzinne, ale nie chciałabym zgłębiać tematu – powiedziała Dorota Świątek w rozmowie z „WP SportoweFakty”.

Po jednym ze zwycięskich turniejów Dorota Świątek udzieliła też wywiadu „Super Expressowi”. - Córka zajmuje się tenisem od 15 lat. Po takim czasie orki na kortach przychodzi czas na odcinanie kuponów i należnej chwały. Tak jak człowiek odnosi największe sukcesy zawodowe gdzieś koło czterdziestki, to w tenisie ma to miejsce znacznie wcześniej ze względu na specyfikę tego sportu – powiedziała Dorota Świątek, która na co dzień jest stomatologiem.