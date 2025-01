Podczas wywiadu na korcie po meczu II rundy Raducanu zapewniła, że nie może się doczekać starcia z Igą Świątek. Jak przyznała, chce zobaczyć jak daleko zaszła w tenisie, co na tle czołowej tenisistki świata będzie mogła sprawdzić w całej rozciągłości. – To będzie dla mnie wspaniały mecz. Każdy mecz, w którym mogę zagrać ze wspaniałymi przeciwnikami, sprawia mi ogromną przyjemność. To szansa na sprawdzenie swojej gry i zobaczenie, w którym miejscu jestem. Grałyśmy już na kortach ziemnych. Zobaczmy jak to będzie wyglądać na korcie twardym. Ona już osiągnęła tak wiele, a ja nie mam nic do stracenia. Chcę po prostu dać z siebie wszystko. I dam z siebie wszystko – zapewniła Raducanu.

Iga Świątek kolejny raz gra z Owsiakiem! Wyjątkowy gest mistrzyni dla WOŚP z dalekiej Australii

Iga Świątek gra z Emmą Raducanu w 3. rundzie Australian Open Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W czwartek brytyjska gwiazda pokonała swoją dobrą przyjaciółkę Amandę Anisimową 6:3 7:5 i po raz pierwszy od US Open 2021 awansowała do trzeciej rundy turnieju Wielkiego Szlema rozgrywanego na kortach twardych.

Przed pokonaniem Anisimowej, Raducanu odniosła zwycięstwo w dwóch setach nad rozstawioną z numerem 26 Jekateriną Aleksandrową. W nagrodę po raz czwarty w karierze ma szansę zmierzyć się z pięciokrotną mistrzynią Wielkiego Szlema. W poprzednich trzech potyczkach góra była zawsze Iga Świątek.

Po tych słowach fani Igi Świątek mogą wpaść w euforię. Były wybitny tenisista nie ma złudzeń

Raducanu zastanawia się, jak wygrać ze Świątek

Pierwsze spotkanie między nimi miało miejsce na kortach ziemnych w Stuttgarcie w kwietniu 2022 roku, kiedy to Polka wygrała 6:4, 6:4. W 2023 roku na twardej nawierzchni w Indian Wells Świątek zwyciężyła 6:3, 6:1. Przed rokiem Świątek i Raducanu znów zmierzyły się w Stuttgarcie. Brytyjka grała solidnie, ale przegrała po raz kolejny, tym razem 6:7(2), 3:6.

Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open! Gładka porażka z Miomirem Kecmanoviciem

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie

– Prawdopodobnie będę musiała wrzucić 15. bieg, jeśli taki istnieje – śmiała się Raducanu, pytana o plan na mecz z polską gwiazdą. – Ale to dla mnie wielka szansa. Mogę po prostu wyjść, zagrać, cieszyć się atmosferą – powiedziała Barbarze Schett z Eurosportu. Raducanu zajmuje obecnie 62. miejsce w rankingu WTA. Świątek jest numerem 2.