Radwańska nie pozostawia złudzeń w sprawie rosyjskich sportowcach. Przytoczyła kuriozalną sytuację

Urszula Radwańska wciąż próbuje swoich sił na tenisowych kortach. Niestety, przy okazji wyjazdu na obóz przygotowawczy złapała koronawirusa, który utrudnił kwestię rozpoczęcia treningów. Na szczęście zdrowie Radwańskiej powoli wraca do normy. W rozmowie z TVP Sport, tenisistka zdecydowała się na kilka szczerych wyznań. Jedno z nich dotyczyło startów Rosjan i Białorusinów w rozgrywkach organizowanych przez WTA i ATP. Radwańska stanowczo rozprawiła się z decyzjami tenisowych władz.

Radwańska przyznała wprost, że wspiera Ukrainę, brała udział w akcjach pomocowych i jej stanowisko w tej sprawie może być tylko jedno. Dla kibiców decyzja w tej sprawie jest raczej oczywista.

- Uważam, że władze tych organizacji przespały moment, kiedy na początku wojny powinny zostać wyciągnięte konsekwencje. W tourze jest wiele zawodniczek i zawodników, którzy nie mówią otwarcie "nie" temu, co robią ich kraje - mówi Urszula Radwańska.

Tenisistka wskazała też na kuriozalne sytuacje, do których dochodzi, gdy jedna z tenisistek nosi logo sponsora, na którego nałożono sankcje. - Ona nosi jego logo na koszulce. To jest dziwne. WTA zasłania się tym, że stara się chronić swoje zawodniczki. Ja od początku byłam za tym, aby zabronić Rosjanom i Białorusinom startów. Wiem, że wielu z ich nie wspiera tego, co się dzieje. Kraju narodzin nie da się wybrać, ale tylko takie radykalne kroki mogą pomóc w zakończeniu tej wojny - kończy temat Radwańska.

Urszula Radwańska to jedna z bardziej uznanych polskich tenisistek. W czasach szczytu swojego formy znajdowała się w czołowej trzydziestce światowego rankingu. W turniejach wielkoszlemowych nigdy jednak nie przeszła przez drugą rundę. Dwukrotnie występowała w finałach turniejów WTA w Stambule i ’s-Hertogenbosch. Oba mecze przegrała.