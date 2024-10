Radwańska spakowała siebie oraz syna i opuściła Polskę. Wyjechała bez męża, o wszystkim poinformowała w sieci

Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy, czego dokonały Linette i Fręch. Zapisały się w historii, co za wyczyn

Radwańska udała się na kolejny zagraniczny wyjazd. Bez męża

Agnieszka Radwańska w pełni korzysta ze sportowej emerytury, na którą przeszła bardzo wcześnie jak na zawodowego sportowca, bo w wieku 29 lat. Trudno jednak się jej dziwić, ponieważ jej ciało było targane wieloma kontuzjami i najlepsza ówcześnie polska tenisistka uznała, że woli odpuścić i zadbać o swoje zdrowie. Zdaje się, że Radwańska swojej decyzji nie żałuje, bowiem prowadzi szczęśliwe życie i choć pojawiało się mnóstwo spekulacji o jej ewentualnym powrocie, to sama Radwańska twardo je ucinała. Tym bardziej, że namiastkę rywalizacji w zawodowym tenisie daje jej gra w... padla, gdzie startuje z sukcesami. Ostatnio jednak Agnieszka Radwańska jest więcej w rozjazdach, a teraz wybrała się na kolejne wakacje.

Radwańska spakowała siebie i syna. Udała się na "rodzinne wakacje"

Całkiem niedawno Agnieszka Radwańska chwaliła się, że pojechała do Turcji na wieczór panieński jednej ze swoich koleżanek. Później natomiast na wesele udała się do... Grecji! Wydawało się, że po takim tournée będzie chciała spędzić nieco więcej czasu w Polsce, ale nic bardziej mylnego. 35-latka właśnie poinformowała, że wybiera się na kolejne wakacje! Okazuje się jednak, że Agnieszka Radwańska wybiera się na nie ze swoim małym synem Jakubem, a przynajmniej na to wskazuje zdjęcie, które udostępniła na lotnisku Chopina w Warszawie, na którym widać, jak ciągnie walizkę, na której przejażdżkę urządza sobie jej synek, a męża nie widać nigdzie wokół. – rodzinne wakacje – podpisała tylko Radwańska.

Trudno jednak spodziewać się, by Dawid Celt mógł teraz dołączyć do swojej ukochanej żony. Wszystko dlatego, że kapitan tenisowej reprezentacji Polski kobiet postanowił wspomóc Igę Świątek przed WTA Finals – a być może też przed startem w BJK Cup – i razem z jej sparingpartnerem Tomaszem Moczkiem pomaga najlepszej polskiej tenisistce w treningach po tym, jak ze sztabem pożegnał się Tomasz Wiktorowski. Wiadomo, że do WTA Finals Iga Świątek przystąpi już jak 2. rakieta świata, gdyż znów wyprzedzi ją Aryna Sabalenka.