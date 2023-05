Rafael Nadal nie zagra w Roland Garros! Hiszpan otwarcie o końcu kariery

Rafael Nadal nie brał udziału w tenisowych rozgrywkach od styczniowego Australian Open. Do przewlekłych problemów ze stopą doszła bolesna kontuzja mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze. Nadal i jego zespół spodziewali się, że okres rekonwalescencji potrwa ok. 2 miesiące, ale Hiszpan nie zdołał wrócić do gry, wycofując się z kolejnych turniejów. 15-krotny mistrz Roland Garros trenował ostatnio na Majorce, ale kolejne doniesienia z jego obozu nie były optymistyczne. Nadal cały czas zmagał się z bolesną kontuzją. Wycofał się z kolejnych wielkich turniejów na mączce, w których zazwyczaj grał, przygotowując się do Roland Garros (w Monte Carlo, Barcelonie, Madrycie i Rzymie). Teraz zrezygnował również z gry w Paryżu.

Rafael Nadal zapowiedział, że spróbuje jeszcze wrócić do rywalizacji, a w 2024 r. prawdopodobnie zakończy karierę. - Myślę, że nie zasługuję na to, aby teraz skończyć. Walczyłem wystarczająco dużo podczas całej mojej kariery sportowej, więc mój koniec nie nastąpi dzisiaj, tutaj na konferencji prasowej. Moje zakończenie kariery nastąpi w inny sposób i będę walczył, aby mój koniec był inny - powiedział.

Rok temu Rafael Nadal triumfował w Roland Garros, pokonując łatwo w finale 6:3, 6:3, 6:0 Caspera Ruuda i wygrywając rekordowy 22. tytuł wielkoszlemowy. Potem jego rekord wyrównał Novak Djoković.