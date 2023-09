Rewelacyjne nowiny w sprawie Igi Świątek. Pojawiły się oficjalne informacje. Nie mogło być inaczej

Iga Świątek w ostatnich tygodniach nieco spuściła z tonu i rzadziej dochodzi do najważniejszych meczów turniejów, co nieco niepokoi jej fanów. Brak zwycięstw w zawodach sprawił, że Polka musiała oddać pozycję liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki. Do roszady doszło po US Open, gdzie Świątek odpadła w IV rundzie, a Białorusinka dotarła do finału, w którym przegrała z Coco Gauff.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej

Jest potwierdzenie! Świątek zawalczy na WTA Finals!

Jasnym jest, że Świątek jak najszybciej będzie chciała odzyskać prowadzenie w rankingu, a do tego potrzebne są dobre wyniki. Dużo mogą dać również WTA Finals, które w tym roku odbędą się w Cancun i zostaną rozegrane w dniach 29 października - 5 listopada. W piątek pojawiły się oficjalne i zarazem świetne nowiny o oficjalnej kwalifikacji Świątek na te zawody.

Iga Świątek postawiła sprawę jasno. Deklaracja, która wywołuje niepokój. Mistrzyni nie bała się tego powiedzieć

To było w zasadzie formalnością, bo Polka czekała jedynie na potwierdzenie występu na WTA Finals. Oprócz Świątek pewne występu na zbliżających się WTA Finals są: Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Jelena Rybakina. Na liście oczekujących są m.in. Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, czy Petra Kvitova.