Iga Świątek rozgrywa finał w turnieju French Open z Karoliną Muchovą. Polka świetnie prezentuje się na kortach Rolanda Garrosa, ponieważ od początku zmagań nie przegrała ani jednego seta, co jest nie lada wyczynem przy takich rywalkach. 22-latka na swojej drodze pokonywała takie tenisistki, jak: Beatriz Haddad Maię, z którą grała w półfinale, czy Coco Gauff (Polka okazała się lepsza od Amerykanki w ćwierćfinale i pewnie ją pokonała tracąc tylko sześć gemów przez cały mecz). Rywalką w finale jest Muchova, jednak wielu liczyło na jeszcze większe emocje, gdyby zameldowałaby się w nim Aryna Sabalenka, ale to 26-latka po fantastycznym spotkaniu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Rosjanin bojkotuje mecz Świątek! Tenisista powiedział wprost, dlaczego nie będzie oglądał finału

Dla Świątek jest to ogromna szansa, aby obronić tytuł sprzed roku, a ponadto wywalczyć czwarty triumf w turniejach wielkoszlemowych. w tym trzeci w ramach zawodów French Open. Rosyjski tenisistka, Andriej Czesnokow, który w swoim dorobku ma półfinał Rolanda Garrosa oraz finał w Pucharze Davisa powiedział wprost, że nie będzie oglądał meczu z udziałem 22-latki. - Nie wiem, co się stało z Sabalenką w półfinale. To po prostu koszmar. W decydującym momencie prowadziła 5:2 i właściwie miała wygrany mecz, a ostatecznie przegrała. Teraz tylko Sabalenka i Rybakina mogą walczyć ze Świątek, ale tym razem zabraknie ich w finale. Finał nie będzie ciekawy. Nawet go nie obejrzę - powiedział w rozmowie z agencją TASS.

