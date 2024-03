Sensacyjne zwycięstwo polskiego tenisisty! Ograł w dwóch setach mistrza wielkoszlemowego US Open!

Michalski zmagania w Szekesfehervar rozpoczął od kwalifikacji - odprawił w nich kolejno Francuza Evana Furnessa i Czecha Jonasa Forejtka. Po losowaniu głównej drabinki nie miał jednak najweselszej miny - Polak w 1. rundzie wpadł bowiem na najwyżej rozstawionego, Dominica Thiema.

Daniel Michalski lepszy od Dominika Thiema, mistrza US Open z 2020 roku

Austriak, były wielkoszlemowy mistrz US Open (2020) i były trzeci tenisista na świecie, był zdecydowanym faworytem batalii z Michalskim, ale ostatecznie to nasz rodak cieszył się ze zwycięstwa! Polak wygrał 6:3, 6:4 i tym samym odniósł zdecydowanie najcenniejszy triumf w karierze. Thiem co prawda aktualnie jest cieniem samego siebie sprzed lat (głównie z powodu licznych kontuzji), jednak takie nazwisko w CV to duże osiągnięcie dla Michalskiego. Dla Polaka była to także pierwsza wygrana z zawodnikiem z czołowej setki rankingu ATP.