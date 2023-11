Świątek mówi o gigantycznych zarobkach, swoim trenerze i Sabalence. „Mogłabym do końca życia nie pracować”

To o Idze Świątek wiedzieli tylko najbliżsi. Wielki sekret wyszedł na jaw, Polka naprawdę to robi

W rozmowie z portalem rp.pl wyznała, pytana o to czy mając inny paszport, byłaby ustawiona do końca życia: – Nie mogę powiedzieć, że nie jestem ustawiona, bo zarobiłam tyle, że mogłabym do końca życia nie pracować. Droga, którą przeszłam, mogłaby jednak być bardziej płynna. Mniej nerwowa. Większą część mojej kariery wziął przecież na barki tata, który niejednokrotnie błądził po omacku, bo nie mamy w Polsce systemu wsparcia rodziców chcących dać szansę dzieciom w drogim sporcie, jakim jest tenis. (…) Nie mogę narzekać, bo mi się udało, ale widzę sportowców marnujących przez to swój potencjał – wyznała Iga Świątek, która zabrała też głos na zawsze gorący temat jej relacji z wiceliderką rankingu WTA i główną rywalką, Aryną Sabalenką.

Białorusinkę często przedstawia się jako kogoś złego, w przeciwieństwie do Polki. – Widzę, że Polacy nie do końca ją lubią – skomentowała Świątek. – Zderzają się u nas po prostu dwie zupełnie inne osobowości. Stąd widać kontrast. Nie powiedziałabym, że jestem dobrym charakterem, a ona złym, bo to stawia ją w negatywnym świetle. Jesteśmy po prostu inne. Nie chcę być jedną z tych osób, które oceniają. Wiem, jak wygląda życie w internecie i nie chcę się przyczyniać do hejtu wobec kogokolwiek. Przede wszystkim mamy do siebie duży szacunek i jesteśmy sobie życzliwe – podkreśliła w rp.pl.

Świątek wiele zyskała na współpracy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. To za jego kadencji została światowym numerem jeden i pozostawała przez kilkadziesiąt tygodni, a ostatnio znowu wróciła na tron po wygranej w WTA Finals. Igę spytano także, co wniósł do jej tenisa Wiktorowski.

– Namówił mnie, żebym zaczęła urozmaicać swoją grę i poczuła się swobodniej, idąc do przodu. To praca, którą teraz pogłębiamy – odparła Świątek.

– Trener Wiktorowski nauczył mnie poprawnie grać woleja. Będąc przy siatce, nie czuję już stresu. Jestem w stanie dopilnować techniki i zagrać tak, jak należy pod względem taktycznym. Chcemy, aby mój tenis był bardziej różnorodny, bo tego brakowało – przyznała najlepsza tenisistka świata.