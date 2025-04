Ten dzień Iga Świątek zapamięta na długo. Wielka chwila w życiu Polki, od tego wszystko się zaczęło

Iga Świątek to bez wątpienia jedna z najlepszych tenisistek na całym świecie. Niestety u wielkich sportowców przychodzą także słabsze momenty w karierze. 23-latka pod koniec 2024 roku miała bardzo burzliwy czas, ponieważ zmieniła trenera, a także ujawniła, że była zawieszona z powodu pozytywnego testu antydopingowego.

„ (…) dzielę się z Wami najcięższym doświadczeniem w moim życiu. Przez ostatnie 2,5 miesiąca poddałam się surowemu postępowaniu agencji ITIA, które potwierdziło moją niewinność. Jedyny pozytywny test antydopingowy w mojej karierze z niewiarygodnie niskim stężeniem substancji zabronionej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam, sprawił, że pod znakiem zapytania stanęło wszystko, na co pracowałam przez całe życie."

To był wielki dzień dla Igi Świątek! Niesamowity wyczyn

Świątek do kwietniowego turnieju WTA Miami w 2022 roku przystąpiła z pozycji wiceliderki światowego rankingu. Rywalizację rozpoczęła od drugiej rundy, gdzie pokonała Viktoriję Golubic 2:0. Jej kolejnymi rywalkami we wspomnianej imprezie były kolejno: Madison Brengle, Coco Gauff, Petra Kvitova, Jessica Pegula oraz Naomi Osaka. Wszystkie spotkania wygrywała w dwóch setach. Po turnieju stało się to na co wszyscy fani polskiego tenisa czekali od dawna. Świątek została liderką światowego rankingu.

Mimo, że aktualnie forma Polki pozostawia wiele do życzenia to wszyscy wierzą w jej wielki powrót na szczyt.