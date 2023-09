Ta opinia o Idze Świątek może wprawić w osłupienie. Dosadne stwierdzenie, o którym zrobi się głośno. Legenda przyznała to wprost

US Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz

Fani tenisa w Polsce i na świecie przyzwyczaili się już do tego, że Iga Świątek widnieje na pozycji numer jeden w światowym rankingu. Dzięki wspaniałym wynikom osiąganym w ubiegłym sezonie Polka miała gigantyczna przewagę nad rywalkami, które niespecjalnie miały pomysł, jak ją dogonić. Od pewnego czasu na Świątek naciskała Aryna Sabalenka, która również wspięła się na wyżyny swoich umiejętności.

I po porażce warszawianki w IV rundzie US Open z Jeleną Ostapenko stało się jasne, że straci prowadzenie w rankingu WTA na rzecz Białorusinki. Dość nieoczekiwanie pojawiła się opinia Matsa Wilandera, że ta sytuacja może mieć pozytywny wpływ na Świątek. - Myślę, że to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka mogła jej się przytrafić. - powiedział legendarny tenisista cytowany przez Eurosport.

- Ma powód, by mocniej pracować nad swoją grą i dowiedzieć się, co dzieje się z nią, gdy gra przeciwko zawodniczkom uderzającym piłkę bardzo mocno. Teraz nie musi się martwić o bycie liderką - uważa ekspert telewizyjny. Wilander stwierdził również, że to idealny moment, aby odsunęła od siebie negatywne elementy i skupiła się na poprawie gry.