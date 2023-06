Tak Iga Świątek pluska się na Majorce! "Ładowanie baterii" [ZDJĘCIA]

Iga Świątek jest nie do zatrzymania! Aryna Sabalenka musi obejść się smakiem, co za wyczyn Polki

Iga Świątek bardzo lubi odpoczywać po dużym wysiłku na łonie natury albo blisko wody. Często spędza czas na Mazurach czy innych pojezierzach. Po turnieju w Rzymie wyskoczyła na wulkaniczne jezioro Albano obok papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Teraz trzykrotna mistrzyni Roland Garros spędza miło czas na Majorce. Na hiszpańskiej wyspie pojawiła się jako specjalny gość Rafaela Nadala. W akademii tenisowej mistrza weźmie udział w specjalnej imprezie dla młodych tenisistów, wychowanków szkoły "Króla Mączki". - Jeszcze raz gratuluję ci Iga sukcesu w Paryżu i już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy się w środę - napisał Nadal na Instagramie.

Rafael Nadal, 14-krotny mistrz Roland Garros, jest od dawna idolem Igi Świątek. Polka zaprzyjaźniła się z Hiszpanem, trenowali razem, a przed ostatnim US Open stworzyli nawet parę mikstową w charytatywnym meczu. - Podziwiam jego etykę pracy i to, że sukces go nie zmienił, wciąż jest bardzo miłym i skromnym facetem - mówiła o Rafie Iga.

Kiedy rok temu Iga Świątek wycofała się z turnieju w Madrycie, poleciała właśnie na Majorkę i w akademii Rafaela Nadala przygotowywała się do występów w Rzymie i Roland Garros. Teraz znów gości w Manacor, skąd pochodzi Rafa. Jednak ten czas poświęci pewnie głównie na odpoczynek. Na hiszpańskiej wyspie nacieszy się triumfem w paryskim French Open, wypluska w morzu, a przy okazji zobaczy się z legendą. Nadal na początku czerwca, w przededniu 37. urodzin, przeszedł operację biodra. To właśnie ta kontuzja zmusiła go do rezygnacji z występu w Roland Garros, gdzie miał bronić tytułu.

Iga Świątek do gry ma wrócić 26 czerwca w Bad Homburg w zachodnich Niemczech, gdzie rozpocznie występy na trawie. Potem już wielkoszlemowy Wimbledon, który zacznie się na początku lipca.