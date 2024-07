Tak została podsumowana Iga Świątek po odpadnięciu z Wimbledonu! Mocne słowa, rywalka jasno ją oceniła!

Iga Świątek ma za sobą bardzo sensacyjną przegraną! Przypomnimy, że reprezentantka Polski pożegnała się z rozgrywkami Wimbledonu po zaskakującej porażce 1:2. Polkę w mocnych słowach postanowiła ocenić Julia Putincewa, która sprawiła, że liderka światowego rankingu pożegnała się z Londynem. Padły mocne słowa!

Iga Świątek oceniona przez rywalkę. Padły mocne słowa

Jak mówi Putincewa, Iga Świątek jest osobą dość wycofaną względem innych tenisistek i sama nie wie, co ma sądzić o Polce. Jak sama uważa, Świątek woli spędzać czas ze swoim teamem, czego ona sama robić nie zamierza.

- Nie, nie znam jej. Ona zawsze, przynajmniej z tego co widzę, lubi znajdować się w swojej strefie ze swoim zespołem. Nie rozmawia z nikim za dużo. Więc chcę powiedzieć, że ja nie wejdę w tę bańkę - mówiła Putincewa, cytowana przez portal interia.pl.

Putincewa nie ukrywa, że jest dumna ze swojego osiągnięcia szczególnie, że przez cały rok pracowała na to, aby tak grać.

- To wiele dla mnie znaczy. Szczerze uważam, że na to zasługuję, ponieważ przez cały rok grałem dobrze. Miałem pecha w niektórych meczach, które przegrałem bardzo, bardzo "ciasno". Ale w tym meczu byłam naprawdę skupiona i powiedziałam: "no dobra, tym razem to wezmę". Jestem z siebie bardzo dumna, że weszłam na kort i to zrobiłam - mówi pogromczyni Igi Świątek.