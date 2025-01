Takie wieści dla kibiców Igi Świątek tuż przed jej meczem z Rybakiną! Nagły komunikat

Świetne wieści dla kibiców Igi Świątek przed meczem z Rybakiną

O godzinie 0:30 w nocy z piątku na sobotę (3/4 stycznia) tenisowa reprezentacja Polski powalczy o awans do finału turnieju United Cup. Biało-Czerwoni w składzie: Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Jan Zieliński, Maja Chwalińska, Alicja Rosolska i Kamil Majchrzak, swoimi świetnymi występami napędzają oglądalność Polsatu Sport 1, który przywitał 2025 rok na fotelu lidera wśród telewizyjnych kanałów sportowych w naszym kraju. Jeśli Polacy awansują do niedzielnego finału, to mecz ten pokaże także Polsat główny, dzięki czemu Biało-Czerwonym kibicować będzie cała Polska.

Zgodnie z oczekiwaniami kibiców oraz przedturniejowymi deklaracjami samych zawodników i zawodniczek, Polacy weszli do fazy pucharowej dzięki grupowym zwycięstwom nad Norwegią oraz Czechami. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni wyeliminowali Wielką Brytanię i w nocy z piątku na sobotę o godzinie 0:30 Polsat Sport 1 pokaże ich półfinałowe starcie z Kazachstanem, które skomentuje Dawid Olejniczak. To już trzeci rok z rzędu, gdy tenisowa reprezentacja Polski osiąga półfinał United Cup. Dwa lata temu Biało-Czerwoni na tym etapie pożegnali się z turniejem, a rok temu poszli krok dalej i dopiero w finale doznali pierwszej i jedynej porażki. W tym roku zarówno reprezentanci, jak i kibice liczą na kolejny progres, a więc zwycięstwo w całym turnieju.

Spotkanie finałowe United Cup zaplanowane jest na niedzielę 5 stycznia na godzinę 7:30. Pokaże je Polsat Sport 1, a jeśli zakwalifikują się do niego Polacy, to transmisja dostępna będzie dla wszystkich także na głównej antenie Polsatu.

United Cup hitem w Polsacie

United Cup to hit oglądalności kanałów sportowych Polsatu w pierwszych dniach 2025 roku. Szczególną popularnością cieszą się występy Polaków, którym przed telewizorami kibicują setki tysięcy widzów i to mimo dziesięciogodzinnej różnicy czasu między Polską a Australią, gdzie odbywa się turniej. Widownia rośnie z dnia na dzień, co pokazał ćwierćfinałowy pojedynek Biało-Czerwonych z Brytyjczykami. Średnio w każdej minucie oglądało go ponad 350 tysięcy fanów, a ponad 700 tysięcy wyniósł całkowity zasięg tego starcia. Półfinałowy mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Kazachstanu zapowiada się na jeszcze większy hit, a to za sprawą pojedynku wiceliderki światowego rankingu tenisistek - Igi Świątek - z szóstą w tym zestawieniu Jeleną Rybakiną oraz starcia szesnastego w rankingu tenisistów Huberta Hurkacza z siedemdziesiątym ósmym Alexandrem Shevchenko.

