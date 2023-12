To Iga Świątek podjęła decyzję ws. nowego kapitana kadry! Wiadomo, czemu Radwańska i Celt już nie będą pełnić tej roli

Hubert Hurkacz już tego nie ukrywa. To sądzi o graniu z Igą Świątek, słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości

Iga Świątek zdobyła się na niezwykłe wyznanie. To zdarza się niezwykle rzadko, sama zajmuje się bardzo żmudną pracą

Agnieszka Radwańska bawiła się w nocnym klubie. Szalała na parkiecie z koleżankami. Ich pląsy trafiły do sieci

Iga Świątek zacznie nowy sezon od turnieju pokazowego w Abu Zabi, który zacznie się 21 grudnia. Kilka dni później, 29 grudnia, rozpoczną się rozgrywki reprezentacyjne United Cup, w których rok temu Polska pokazała się z bardzo dobrej strony, docierając do półfinału, w którym jednak przegrała z USA, późniejszym triumfatorem rozgrywek. Tym razem apetyty znów są duże, bowiem na korcie Biało-Czerwonych znów będzie reprezentować bardzo mocny zespół z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele. Dojdzie jednak do zmiany w roli kapitana – nie będą jej pełnili już Dawid Celt i Agnieszka Radwańska a... trener Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski.

Iga Świątek dokonała wyboru – jej trener został kapitanem kadry

Polski Związek Tenisowy przekazał portalowi Sport.pl, że przepisy jasno wskazują, kto wybiera kapitana kadry w United Cup. – Regulamin United Cup jest precyzyjny, czyli kapitana łączonej drużyny wybiera lider lub liderka zespołu z najwyższym rankingiem singlowym. W tym przypadku decyzja należała do Igi Świątek, zresztą podobnie było rok temu, a wtedy Iga wskazała najpierw Dawida Celta, kapitana reprezentacji Polski w BJK Cup, a później jeszcze dołączono do zespołu Agnieszkę Radwańską, więc obydwoje na zmianę pełnili tę funkcję – wyjaśnił rzecznik PZT Tomasz Dobiecki.

Głos w tej sprawie zabrała także Paula Wolecka, menedżerka PR Igi Świątek, która wyjaśniła, dlaczego doszło do zmiany kapitana. – Sztab Igi prowadził rozmowy z innymi kandydatami do tej roli, jednak zarówno Dawid Celt jak i Mariusz Fyrstenberg nie zdecydowali się na udział w United Cup. Iga poprosiła o to swojego trenera Tomasza Wiktorowskiego, który zgodził się pełnić tę rolę ze względu na swoją zawodniczkę – powiedziała Wolecka w rozmowie ze Sport.pl. Dodała też, że Świątek kontaktowała się w sprawie wyboru także z Hubertem Hurkaczem.