Trener Igi Świątek wyjawił prawdę o kortach w Cancun! Tomasz Wiktorowski szczerze przed WTA Finals!

Iga Świątek w poniedziałek dotarła do Cancun, gdzie powitała ją meksykańska orkiestra. We wtorek mistrzyni Roland Garros trenowała już pod czujnym okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego. Na razie Polka ma do dyspozycji dwa korty treningowe w kompleksie hotelowym, na terenie którego powalczą najlepsze tenisistki na świecie. Wciąż trwa budowa kortu, na którym ma toczyć się rywalizacja w WTA Finals. Budowany jest od nowa, a postępy prac mocno zaniepokoiły kibiców. Zdjęcia z placu budowy, które pojawiły się w mediach społecznościowych, pokazują, ze organizatorzy, choć zapewniają, że wszystko jest pod kontrolą, to mają problemy, żeby zdążyć na czas.

Wielka rywalka Igi Świątek wycofała się z WTA Finals! Przegrała z kontuzją!

Jak jest naprawdę? Trener Tomasz Wiktorowski w czasie łączenia na żywo w programie "Damy i Asy" w Canal+, zdradził, jak wyglądają ostatnie przygotowania do WTA Finals w Cancun. - Tworzą tę główną arenę, budują. Aczkolwiek jeżeli chodzi o tego typu imprezy, to najważniejsze, żeby nawierzchnia była oddana do naszego użytku w okolicy czwartku, więc jeżeli ten kort będzie tak naprawdę namalowany na tym podłożu, które jest i te okolice kortu będą sprzątnięte, to my będziemy mogli sobie spokojnie trenować, choć nie do końca spokojnie, bo jeszcze będą budować trybuny i zaplecze tego obiektu - powiedział Tomasz Wiktorowski, trener Igi Świątek. - Ważne, żeby wyrobili się na niedzielę czyli na pierwsze mecze. Przypuszczam, że w okolicach soboty czy soboty w nocy to będzie skończone - dodał szkoleniowiec polskiej gwiazdy.

Fatalne wiadomości dla kibiców Igi Świątek! Chodzi o WTA Finals w Meksyku!

Na profilach WTA Finals w mediach społecznościowych pojawiło się sporo efektownych zdjęć Igi Świątek z wtorkowego treningu w Cancun. Czy Polka może liczyć na to, że budowany kort będzie przypominał te, na których obecnie trenuje? - Teoretycznie ta nawierzchnia musi być taka sama, natomiast życie to zweryfikuje - wyjaśnia Tomasz Wiktorowski. - Dwa korty treningowe, które mamy już do dyspozycji od dzisiaj, wyglądają bardzo obiecująco. Natomiast to są stałe korty, które tam są przez cały czas i zwykle tego typu obiekty są dużo wyższej jakości niż to co się tworzy na tylko tydzień czy dwa tygodnie. Ale zakładamy, że wszystko będzie w porządku - dodał Wiktorowski.

Turniej WTA Finals rozpocznie się w niedzielę 29 października. Zagrają w nim Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Maria Sakkari, która właśnie wskoczyła w miejsce kontuzjowanej Karoliny Muchovej. Losowanie grup w piątek.

5 títulos en 2023 y 63 partidos ganados. Es la No. 2 del ranking mundial y la segunda sembrada de las #GNPSegurosWTAFinalsCancun.Powodzenia, amIGA! 🤙😉🇵🇱@WTA @GNPSeguros #WTA #WTAFinals #Viviresincreible pic.twitter.com/yUZxUDbH3a— GNP Seguros WTA Finals Cancun (@WTAGuadalajara) October 24, 2023

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej