US Open: Kiedy gra Iga Świątek - Peterson O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open 2023, gdzie bronić będzie tytułu. Za nami losowanie turniejowych drabinek. Iga Świątek pierwszy mecz w US Open zagra z Rebeccą Peterson pierwszego dnia turnieju i otworzy rywalizację na Arthur Ashe Stadium. Jest już plan gier. Mecz Iga Świątek - Rebecca Peterson w I rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia o godzinie 18 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Kiedy gra Iga Świątek US Open 2023 Świątek - Peterson O której gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek w US Open 2023 bronić będzie tytułu. - Z jednej strony, chciałabym wykorzystać doświadczenia z poprzedniego roku i czerpać z tego siłę. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że ten turniej to zupełnie inna historia. Dlatego będę się starała robić wszystko krok po kroku, nie wybiegać myślami do przodu i nie myśleć, że muszę zrobić coś więcej, bo w zeszłym roku tutaj wygrałam - powiedziała Iga Świątek. Czy starczy jej sił? Po ostatnich występach narzekała na potworne zmęczenie. - Z mojej perspektywy powiedziałabym, że mam dość pusty bak. Szczerze mówiąc, nie zamierzam nawet bardzo rozpamiętywać porażki, ponieważ cieszę się, że będę miała teraz wolne - powiedziała Polka. - Wiem z własnego doświadczenia, że bycie obrończynią tytułu nie jest łatwe. Mam zamiar dać sobie trochę luzu i po prostu spróbować zrobić wszystko krok po kroku - stwierdziła w swoim stylu Iga Świątek. Z Rebeccą Peterson, z którą zagra w 1. rundzie US Open 2023, grała dwa razy. Ograła ją 6:1, 6:1 w Roland Garros 2021 oraz 6:2, 6:2 w Australian Open 2022.

Iga Świątek Kiedy gra pierwszy mecz US Open O której mecz Świątek - Peterson GODZINA

Iga Świątek przed US Open 2023 zagrała w dwóch turniejach rangi WTA 1000. Z obu odpadła w półfinałach. W Montrealu przegrała 2:6, 7:6, 4:6 z Jessicą Pegulą, a w Cincinnati uległa 6:7, 6:3, 4:6 Coco Gauff. Z jednej strony, Polka poprawiła swoje wyniki sprzed roku, kiedy zaliczyła przed US Open dwie porażki w 3. rundach. Z drugiej - przegrała teraz z dwiema rywalkami, z którymi miała do tej pory świetny bilans. Czy te występy Igi Świątek to dobry prognostyk przed US Open, czy jednak sygnał, że jej dominacja może wkrótce się skończyć? - Myślę, że prawda leży gdzieś pośrodku - ocenia w rozmowie z "Super Expressem" legendarny John McEnroe. - Oczekiwania wobec niej są coraz większe, a presja rośnie. Ona świetnie sobie z nią radzi, ale jest cały czas celem, bo inne zawodniczki robią wszystko, żeby ją pokonać. Amerykanie mają nadzieję, że Jessica Pegula i Coco Gauff znów będą w stanie to zrobić. Myślę, że jeżeli korty w US Open będą wolniejsze, powinno to nieco pomóc Idze - dodał McEnroe.

Iga Świątek - Peterson O której godzinie gra Iga Świątek US Open 2023

Mecz Iga Świątek - Rebecca Peterson w 1. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w poniedziałek 28 sierpnia. Początek meczu Świątek - Peterson o godzinie 18 polskiego czasu (pierwszy mecz na Arthur Ashe Stadium). Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej

🇵🇱 ZNAMY PLAN GIER NA PONIEDZIAŁEK!🔹 Iga Świątek - Rebecca Peterson o godz. 18:00 czasu polskiego na Arthur Ashe Stadium🔹 Magda Linette - Aliaksandra Sasnovich jako trzeci mecz od godz. 17:00 czasu polskiego na Court 13 (po Wolf - Zhang i Musetti - Q)🔹 Magdalena Fręch -… pic.twitter.com/uTpNPra5Gs— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) August 26, 2023