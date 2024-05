W tej tenisistce latami kochali się kibice. W wieku 37 lat znów zwaliła ich z nóg. Nie do wiary, jak wygląda

Iga Świątek w końcu przyznała, co tak naprawdę myśli o Arynie Sabalence. Nawet przez myśl jej to nie przeszło. Zdecydowana reakcja

Maria Szarapowa to tenisistka, która jest ikoną zarówno na korcie, jak i poza nim. Jej osiągnięcia do dziś robią wrażenie - Rosjanka wygrała 36 turniejów WTA i jest czwartą tenisistką wszech czasów pod względem zarobków na korcie. Była liderką rankingu i wygrała pięć turniejów Wielkiego Szlema. Wielu kibiców pamięta ją jednak ze względu na wyjątkową urodę. Szarapowa uchodziła za najpiękniejszą tenisistkę świata, do której wzdychały miliony. To nie zmienia się nawet po latach, co widać po zachwycie, jaki wzbudziła obłędną kreacją na Met Gali 2024.

Iga Świątek w końcu przyznała, co tak naprawdę myśli o Arynie Sabalence. Nawet przez myśl jej to nie przeszło. Zdecydowana reakcja

Nie do wiary, jak wygląda 37-letnia Maria Szarapowa

Szarapowa po karierze niezbyt często pojawiała się publicznie, ale ostatnio kibice mogą się nią nacieszyć. W tym roku wzięła już udział w kilku publicznych wydarzeniach, z kolei w kwietniu skończyła 37 lat, a na początku maja pojawiła się na legendarnej Met Gali w zjawiskowej, bajkowej kreacji. Długa limonkowa sukienka podkreśliła jej wysportowaną sylwetkę. Fani nie szczędzili komplementów swojej ulubienicy.

Gruchnęły pilne wieści o Idze Świątek! Klamka zapadła, to już przesądzone. Ważna chwila dla polskiej tenisistki

Fani zachwyceni Marią Szarapową

"Piękna jak zawsze", "Tak piękna, Maria!", "Królowa", "Ale cudowna!" - pisali między innymi. Nie brakowało też wymownych emotikonów i pozdrowień z różnych części świata. Szarapową na Instagramie obserwuje ponad 4,6 miliona użytkowników, co robi wrażenie. Dla porównania, Iga Świątek może pochwalić się "tylko" 1,5 mln.