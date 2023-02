WTA Dubaj: Iga Świątek KIEDY gra pierwszy mecz w Dubaju? Z KIM gra Iga Świątek WTA Dubaj DRABINKA

Przecieramy oczy ze zdumienia po tym, co zrobiła Iga Świątek. To nie żart, zdeklasowała legendy tenisa

Iga Świątek po triumfie w Katarze rusza do Dubaju, gdzie rusza jeszcze większy turniej. Rozstawiona oczywiście z numerem 1 Polka zacznie od 2. rundy. Z kim zagra Iga Świątek w Dubaju? Za nami losowanie turniejowej drabinki. Rywalką Igi Świątek będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (nr 39) lub kwalifikantka z Austrii Julia Grabher (nr 90).

Iga Świątek KIEDY gra w Dubaju Z KIM gra Iga Świątek WTA Dubaj DRABINKA 2023

Iga Świątek rok temu w Dubaju odpadła szybko. W 1/8 finału Polka uległa Łotyszce Jelenie Ostapenko (6:4, 1:6, 6:7) i była to jej ostatnia porażka przed niesamowitą serią 37 zwycięstw, która skończyła się dopiero w londyńskim Wimbledonie. Obsada turnieju WTA w Dubaju jest znakomita. Do rywalizacji wracają m.in. finalistki Australian Open - Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Zabraknie Magdy Linette, która w tym czasie powalczy w mniejszym turnieju - WTA 250 w Meridzie (Meksyk).

KIEDY gra Iga Świątek WTA Dubaj Iga Światek Z KIM gra pierwszy mecz 2023

Iga Świątek powalczy w Dubaju po spektakularnym sukcesie w Dausze, gdzie Polka triumfowała, bijąc rekord wszech czasów. Jest pierwszą tenisistką w historii, która w Erze Open wygrała turniej WTA, tracąc w nim zaledwie 5 gemów. Iga Świątek w finale rozbiła 6:3, 6:0 Jessicę Pegulę, broniąc tytułu i rewanżując się Amerykance za niedawną porażkę w Sydney (w United Cup). - Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć trochę więcej równowagi w porównaniu do tego, jak czułam się na początku sezonu – powiedziała Świątek po swoim wielkim zwycięstwie. - Myślę, że ten turniej da mi dużo pewności siebie, ale mimo to chcę zrobić wszystko krok po kroku. Jestem po prostu bardzo szczęśliwa, że mogłam dzisiaj wygrać ten mecz. W każdym spotkanku byłem bardzo skoncentrowana i to jest rzecz, z której jestem najbardziej zadowolona, ponieważ na początku sezonu czułam, że mój umysł jakby latał czasami daleko – dodała Iga Świątek.

WTA Dubaj: Iga Świątek KIEDY gra pierwszy mecz Rywalka Igi Świątek w Dubaju

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Dubaju rozegra w 2. rundzie, a jej rywalką będzie Kanadyjka Leylah Fernandez (nr 39) lub kwalifikantka z Austrii Julia Grabher (nr 90). Polka zagra we wtorek 21 lutego 2023. Poniżej DRABINKA WTA Dubaj 2023

Main draw in Dubai (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds. Notable 1Rs:Rybakina-AndreescuBadosa-SamsonovaPliskova-VondrousovaPavlyuchenkova-AzarenkaFruhvirtova-Collins#DDFtennis pic.twitter.com/tXKxOrkfqT— WTA Insider (@WTA_insider) February 18, 2023