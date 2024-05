WTA Rzym: Kiedy gra Iga Świątek - Bernarda Pera O której gra Iga Świątek mecz w Rzymie? Jest plan gier!

Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w WTA Rzym. To koleżanka Magdy Linette!

Iga Świątek zagra z Bernardą Perą w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie, w której rozpocznie rywalizację. Amerykanka pokonała swoją rodaczkę Caroline Dolehide 7:6, 6:3. Dla Igi Świątek występ w Rzymie to próba generalna przed Roland Garros. Warunki są zupełnie inne niż w Madrycie, gdzie gra toczy się szybko w związku z wysokością (600 m n.p.m.). W Rzymie jest dużo wolniej, mączka jest ciężka. Iga Świątek lubi tam grać. W wielkich finałach w Rzymie Polka wręcz demolowała słynne rywalki - 6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą (2021) i 6:2, 6:2 z Ons Jabeur (2022).

Kiedy gra Iga Świątek WTA Rzym O której gra Iga Świątek z Bernardą Perą

Iga Świątek i Bernarda Pera w Rzymie zagrają ze sobą po raz trzeci. Polka wygrała oba poprzednie spotkania, ostatnio 6:3, 6:2 rok temu na mączce w Madrycie. Bernarda Pera reprezentuje USA, ale pochodzi z Chorwacji i wciąż spędza tam dużo czasu. Przyjaźni się z Magdą Linette, z którą często tworzy parę deblową. Do głównej drabinki w Rzymie Bernarda Pera przybiła się w kwalifikacjach.

Iga Świątek rok temu przeżyła w Rzymie bolesne rozczarowanie. W ćwierćfinale przeciwko Jelenie Rybakinie doznała kontuzji i skreczowała przy stanie 6:2, 6:7, 2:2. To reprezentanta Kazachstanu broni teraz tytułu. Korty ziemne na Foro Italico są bardzo wolne, co pasuje polskiej Królowej Mączki, która w trakcie wymian ma więcej czasu na wygenerowanie swoich potężnych top-spinowych uderzeń, zabójczych na tej nawierzchni. - W Rzymie korty są dużo wolniejsze niż w innych turniejach. Trzeba być bardziej cierpliwym, bo wymiany są dłuższe. Można odnieść wrażenie, że nie grasz tak szybko, jak byś mógł, ale to nieprawda - analizowała Iga Świątek.

WTA Rzym: Iga Świątek - Bernarda Pera O której godzinie gra Iga Świątek pierwszy mecz

Iga Świątek uwielbia grać w Rzymie. Triumfowała tam już dwa razy - w latach 2021 i 2022. Po przylocie do stolicy Italii od razu odwiedziła swoją ulubioną knajpę, w której delektowała się włoską kuchnią. - O mój Boże! Uwielbiam tutejsze jedzenie! Teraz przez dwa dni tutaj dosłownie tylko jadłam! - wyznała ze śmiechem. - Kocham ten turniej. Uwielbiam tę odmienną atmosferę, korty, otaczającą je przyrodę, kibiców, którzy są głośni i są wszędzie. Podoba mi się też to, że znam te korty doskonale. Czuję się tu dobrze, bo znam każde miejsce i każdy zakątek. Widać też, że trochę się poprawia, wyremontowano dla nas szatnie. Powiedziałabym, że teraz jest dużo wygodniej niż trzy lata temu - dodała Iga.

Mecz Iga Świątek - Bernarda Pera w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 9 maja. Początek meczu Świątek - Pera po godzinie 19. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej