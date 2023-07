i Autor: Sebastian Wielechowski WTA PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek za wygranie turnieju WTA w Warszawie?

WTA Warszawa PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobiła Iga Świątek za wygranie turnieju WTA w Warszawie?

Ile zarobiła Iga Świątek za wygranie WTA w Warszawie? WTA Warszawa PREMIE Nagrody pieniężne. Iga Świątek wygrała turniej WTA w Warszawie, pokonując w finale 6:0, 6:1 Niemkę Laurę Siegemund. To już 15. zwycięstwo w karierze Polki, która powiększyła przewagę w rankingu WTA do 645 punktów. Iga Świątek zarobiła też w Warszawie niezłe pieniądze. To turniej rangi WTA 250, więc w porównaniu do Szlemów i innych dużych turniejów w cyklu premie nie rzucają na kolana, ale nagrody pieniężne w WTA w Warszawie są spore. Zobacz, ile Iga Świątek zarobiła w WTA Warszawa.