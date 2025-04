i Autor: AP Photo Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny szczerze o swoim uzależnieniu. Wpadł w nałóg, będąc bardzo młodym. "Nie naśladujcie mnie"

Wojciech Szczęsny na początku sezonu 2024/2025 dołączył do Barcelony. Były reprezentant Polski długo czekał na debiut w nowym klubie, ale błyskawicznie Hansi Flick zaufał 35-latkowi i od tamtej pory to on piastuje pozycję podstawowego bramkarza w "Blaugranie". Nie jest tajemnicą, że Szczęsny mimo profesjonalnej kariery jest uzależniony od palenia papierosów. W rozmowie z "ESPN" wypowiedział się szerzej w tym temacie.