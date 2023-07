Iga Świątek MATKA OJCIEC Kim są rodzice Igi Świątek? Jakie ma relacje z matką? Ojciec i matka Igi Świątek - Tomasz Świątek i Dorota Świątek

Iga Świątek wygrała turniej WTA w Warszawie, pokonując w finale 6:0, 6:1 Niemkę Laurę Siegemund. To już 15. zwycięstwo w karierze Polki, która powiększyła przewagę w rankingu WTA do 645 punktów.

Iga Świątek to córka Doroty Świątek, lekarza ortodonty i Tomasza Świątka, byłego wioślarza i olimpijczyka (Seul 1988). - To ojciec nauczył nauczył mnie, jak być profesjonalnym sportowcem. Wpoił mi dyscyplinę. Wychował mnie i pokazał, jak być pewną siebie. Gdyby nie on, nie grałaby teraz w tenisa - podkreślała Iga Świątek, która swoją przygodę z tenisem zaczęła, naśladując starszą o trzy lata siostrę, 24-letnią obecnie Agatę - Była lepsza ode mnie i to mnie bardzo motywowało do treningów, bo chciałam ją pokonać - opowiadała „Super Expressowi” Iga. Obie siostry zaczęły uprawiać sport bardzo wcześnie, oczywiście pod wpływem ojca. - Nie wywierałem presji, nie było tak, że sport to jedyna droga i jak się nie uda, to koniec świata. Po prostu zawsze wyznawałem zasadę, że uprawianie sportu nie musi przeszkadzać w życiu, a może za to bardzo pomagać - opowiadał „SE” Tomasz Świątek. - Chciałem, żeby Iga i Agata coś trenowały, najlepiej indywidualną dyscyplinę, tak żeby same odpowiadały za sukcesy oraz porażki i uczyły się sobie z nimi radzić. Najpierw próbowaliśmy z pływaniem, ale przez problemy zdrowotne Agaty musieliśmy zrezygnować. Potem padło na tenis. Zaczęła Agata, a potem Iga starała się ambitnie ją naśladować - wspominał. PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ Z DZIECIŃSTWA IGI ŚWIĄTEK.

Karierę Agaty Świątek dość wcześnie zatrzymały kontuzje. Jest studentką wydziału stomatologiczno-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Poszła w ślady mamy. Dorota Świątek, matka Igi i Agaty, jest lekarzem ortodontą. Rzadko udziela się publicznie, ale rozmawiała z "Super Expressem". – Moje podejście do uprawiania przez nią sportu było zawsze takie: bez względu na to jaki wynik osiągniesz, najważniejsze jest w jakim stylu to zrobisz - powiedziała Dorota Świątek, matka Igi Świątek w rozmowie z "Super Expressem". - Nawet gdyby na jakimś etapie mecz był przegrany, ale w dobrym stylu, wówczas można to przyjąć do wiadomości. To tylko sport i to się zdarza. A więc bez względu na to, czy były to wyłącznie dwusetówki, czy też zdarzyłaby się w którymś trzysetowa walka, ma to znaczenie jedynie statystyczne. Bo ona po prostu zagrała bezbłędnie - dodała Dorota Świątek.

Matka Igi Świątek w wywiadzie z WP SportoweFakty.pl przyznała, że jej kontakty z młodszą córką są ograniczone. - Zawsze gratuluję córce wygranych tytułów, najczęściej drogą mailową. Natomiast kontakt jest mocno ograniczony. Iga często przebywa za granicą, ma bardzo napięty terminarz i wiele obowiązków. Jest pochłonięta swoimi sprawami zawodowymi. Rozumiem to. Zresztą jako dorosła osoba sama określa i kształtuje relacje z innymi. Poza odległością i napiętym grafikiem na nasze relacje wpływają też czynniki rodzinne, ale nie chciałabym zgłębiać tematu. Tutaj postawmy kropkę - powiedziała Dorota Świątek.

