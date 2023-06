Wystrojona Agnieszka Radwańska pochwaliła się wieczornym wyjściem. W takiej odsłonie fani nie widzieli jej od bardzo dawna!

Magda Linette awansowała do 1/8 finału w Birmingham! Polka lepsza od Jasmine Paolini

Agnieszka Radwańska jest nierozerwalnie związana z polskim tenisem, zwłaszcza że nawet na emeryturze mocno angażuje się w rozwój tej dyscypliny. Kilka razy wystąpiła już w pokazowych turniejach, a ostatnią taką okazję miała w niedawnym Rolandzie Garrosie, gdzie wzięła udział w zmaganiach legend. "Isia" ma prawdziwą sportową duszę, bo poza tenisem chętnie gra też w padla i jeździ na rolkach, co często pokazuje fanom w mediach społecznościowych. Czasami można odnieść wrażenie, że była wiceliderka rankingu WTA i finalistka Wimbledonu 2012 nie rozstaje się ze sportowym sprzętem, jednak ostatnio pokazała się z zupełnie innej strony.

Wystrojona Agnieszka Radwańska na wieczornym wyjściu

W poniedziałek "Isia" odstawiła sportowy strój w kąt i wskoczyła w zupełnie inne ciuchy. Miało to związek z zobowiązaniami sponsorskimi. Wieczorem odbyło się specjalne spotkanie zorganizowane przez PZU, a Radwańska była jedną z osób zaproszonych do wzięcia udziału w panelu. Wobec tego ubrała się odpowiednio do okazji i postawiła na elegancki formalny strój. Trzeba przyznać, że w garniturze wyglądała naprawdę szykownie!

i Autor: Instagram/Agnieszka Radwańska Wystrojona Agnieszka Radwańska

Agnieszka Radwańska w garniturze

Fani naprawdę dawno nie mieli okazji widzieć Radwańskiej w garniturze, więc wielu z nich mogło się nieźle zdziwić. Na co dzień 34-latka preferuje luźniejsze stroje, które idealnie pasują do aktywnego trybu życia, tym bardziej że była tenisistka wychowuje też małego syna. Jej sportowe zacięcie budzi więc jeszcze większy podziw!