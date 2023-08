Wyszła na jaw prawda o rosyjskich tenisistkach. WTA umywa ręce, nie reaguje na ich ohydne zachowanie

Dyskusja na temat prawa Rosjan i Białorusinów do gry w cyklach WTA i ATP trwa w zasadzie nieprzerwanie od momentu, gdy organizacje te podjęły decyzję o niewykluczaniu ich z rywalizacji, a jedynie „pozbawienia” flag i symboli narodowych, co jest w zasadzie zabiegiem kosmetycznym. Gdy ktoś próbował się wyłamać, nawet tak poważny gracz, jak organizatorzy Wimbledonu, to został surowo ukarany – za turniej ten w 2022 roku punktów nie przyznano, bowiem Anglicy wykluczyli wspomnianych tenisistów i tenisistki z gry. W tym roku Rosjanie i Białorusini już się tam pojawili, choć Wimbledon wymagał m.in. dodatkowych deklaracji o neutralności. Jednak zdaniem Ukraińców publiczne deklaracje to jedno, a rzeczywistość co innego, ale WTA na to nie reaguje.

Ukraińska tenisistka wyjawia prawdę na temat rywalek z Rosji

Całkiem niedawno na temat zachowania Rosjanek i Białorusinek opowiadała obszernie Alicja Rosolska. Polka wskazywała, że wiele z nich nie popiera inwazji na Ukrainę i starają się nawet pomagać ofiarą wojny. Wszystko wskazuje jednak na to, co nie może dziwić, że środowisko tenisistek z tych krajów jest mocno podzielone, o czym teraz opowiedziała ukraińska zawodniczka, Dajana Jastremska.

Jastremska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że zaskarżyła do WTA jedną ze swoich rywalek, Mirrę Andriejewę. Wszystko dlatego, że Rosjanka polubiła w sieci posty dotyczące okrucieństw popełnianych na Ukraińcach, a jak ustalił „Daily Mail” Andriejewa polubiła także post z życzeniami dla Władimira Putina. Dla Ukrainki to wystarczające dowody na to, że jej przeciwniczka popiera rosyjską agresję. – Ostatnio poprosiłam o nałożenie kary na Mirrę Andriejewę za polubienie wpisów w mediach społecznościowych, które wyraźnie dotyczyły okrucieństw popełnionych na Ukraińcach. WTA w odpowiedzi zaznaczyła, że nie będzie interweniować – przekazała Jastremska na Instagramie.

23-letnia zawodniczka przyznaje, że to nie pierwsza taka sytuacja dotycząca rosyjskich zawodników, ale zawsze kończy się tak samo – brakiem reakcji ze strony WTA czy ATP.

