Barcelona – Sevilla: Typy bukmacherskie. Kursy. Lider udowodni swoją wyższość?

Choć przed rozpoczęciem bieżącego sezonu wokół Barcelony i jej wzmocnień pojawiało się mnóstwo wątpliwości, jak na razie drużyna spisuje się fenomenalnie. Podopieczni Xaviego co prawda mieli swój słabszy moment, którego kulminacją było odpadnięcie z Ligi Mistrzów, ale poza tą wpadką naprawdę trudno cokolwiek im zarzucić. „Blaugrana” zdążyła już zdobyć Superpuchar Hiszpanii, a i w krajowym pucharze radzi sobie znakomicie, dochodząc do etapu ½ finału. Także w lidze Robert Lewandowski i spółka nie mają sobie równych. Dość powiedzieć, że Barcelona w pierwszej połowie sezonu zdobyła aż 50 z 57 możliwych do zdobycia punktów, ponosząc przy tym jedynie jedną porażkę (1:3 z Realem w Madrycie). I choć ostatnio zespół z Katalonii nie gra porywająco, nie sposób odmówić mu regularności. Cztery ostatnie mecze ekipy z Camp Nou we wszystkich rozgrywkach to komplet zwycięstw, w każdym przypadku różnicą zaledwie jednej bramki. Regularność godna podziwu. W najbliższą niedzielę kibice na Camp Nou będą jednak spragnieni widowiska. Tym bardziej, że do stolicy Katalonii przyjedzie największe rozczarowanie obecnego sezonu – Sevilla. Nic więc dziwnego, że wg TOTALbet to gospodarze będą murowanym faworytem do zgarnięcia kompletu punktów.

Z kolei napisać o Sevilli, że ma słaby sezon – to w zasadzie nic nie napisać. Drużyna prowadzona obecnie przez Jorge Sampaoliego przez bardzo długi czas błąkała się w okolicach strefy spadkowej i wydaje się, że dopiero w ostatnich tygodniach zaczęła wreszcie wychodzić na prostą. Z drugiej jednak strony nie ma co gloryfikować zwycięstw nad Getafe (2:1), Cadiz (1:0) czy Elche (3:0), wszyscy trzej rywale znajdują się bowiem obecnie w strefie spadkowej i raczej nie zapowiada się, aby prędko ją opuścili. Prawdziwym testem dla ekipy argentyńskiego szkoleniowca będzie niedzielny wyjazd na Camp Nou. Jeśli Sevilli uda się wywieźć z „paszczy lwa” jakąkolwiek zdobycz punktową, doniesienia o zażegnaniu kryzysu z pewnością wydadzą się wówczas zdecydowanie bardziej wiarygodne. Tym bardziej w obliczu rezultatów osiąganych przez „Los Nervionenses” na tym obiekcie. Aby bowiem przypomnieć sobie ostatnie ligowe, wyjazdowe zwycięstwo Sevilli nad Barceloną, musimy cofnąć się pamięcią aż do grudnia 2002 roku, gdy ekipa z Andaluzji wygrała 3:0! Od tego czasu Sevilla meldowała się na Camp Nou jeszcze 19 razy. Trzy razy udało jej się zremisować, aż 16-krotnie kończyła natomiast mecz porażką. Czy tym razem będzie inaczej? Zdaniem TOTALbet – niekoniecznie. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na Roberta Lewandowskiego i spółkę płaci bowiem zaledwie 1.34 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gości wyniesie natomiast aż 9.50 zł.

