Brazylijczycy z Bryzgowii ponownie zaskoczą faworyta?

„Brazylijczycy z Bryzgowii” (niem. Breisgau-Brasilianer) – taki przydomek noszą piłkarze SC Freiburg i trzeba przyznać, że w sezonie 2022/2023 pasuje ono do nich całkiem nieźle. Drużyna prowadzona przez Christiana Streicha pokazuje się z naprawdę dobrej strony, czego najlepszym dowodem jest fakt, że w tabeli Bundesligi zajmuje obecnie czwarte miejsce, premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Piłkarze z Fryburga Bryzgowijskiego dobrą dyspozycję potwierdzają także w Pucharze Niemiec, gdzie udało im się awansować do półfinału. Jest to tym bardziej godne uwagi, że w miniony wtorek wyeliminowali z tych rozgrywek Bayern Monachium, wygrywając na wyjeździe 2:1! To starcie zaczęło się dla nich niezbyt dobrze – w 19’ po golu Upamecano prowadzenie objęli gospodarze – ale śmiało można napisać, że były to złe miłego początki. Kilka minut później wyrównał bowiem Hofler, a w doliczonym czasie gry zwycięstwo gościom zapewnił Holer, pewnie egzekwując rzut karny. Drużyna prowadzona przez Streicha po takim zwycięstwie z pewnością ma powody do optymizmu, aczkolwiek musi ona twardo stąpać po ziemi. Już w sobotę czeka ich bowiem powrót na ligowe boiska, a ich rywalem będzie… Bayern. Czy zawodnicy Freiburga będą w stanie po raz drugi w odstępie kilku dni pokonać krajowego hegemona? Zdaniem TOTALbet – nie. W opinii bukmachera wyraźnym faworytem tej rywalizacji będą goście z Bawarii.

Mistrzowie Niemiec w ostatnich tygodniach mają jednak sporo problemów i – co za tym idzie – zawirowań. Z powodu niezadowalających wyników z posadą pożegnał się niedawno dotychczasowy szkoleniowiec Julian Nagelsmann. Mimo wszystko trudno jednak dziwić się takiej decyzji klubowych włodarzy, mistrzostwo kraju dla Bayernu po raz pierwszy od bardzo długiego czasu wydaje się bowiem realnie zagrożone. Miejsce 36-latka zajął Thomas Tuchel, którego już w debiucie czekało spore wyzwanie – domowy mecz przeciwko Borussii Dortmund. Były opiekun Chelsea poradził sobie znakomicie, a jego nowi podopieczni losy spotkania rozstrzygnęli jeszcze przed przerwą, a Der Klassiker zakończył się wygraną Bayernu 4:2. Bawarczycy odzyskali dzięki temu fotel lidera Bundesligi i wydawało się, że wszystko wraca na właściwe tory. Wówczas przyszedł jednak wspomniany już ćwierćfinał Pucharu Niemiec z Freiburgiem, sensacyjnie przegrany przez mistrzów kraju 1:2. Kluczową kwestią wydaje się w tym przypadku, jak szybko drużyna z Monachium zapomni o tym niepowodzeniu. Szansa na rehabilitację nadarza się już po kilku dniach, w sobotę Bayern ponownie zmierzy się bowiem z Freiburgiem – tym razem w lidze, w meczu wyjazdowym. Zdaniem TOTALbet gigant potwierdzi, że był to jedynie wypadek przy pracy i pewnie sięgnie po zwycięstwo. Kurs na taki rozwój wypadków legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 1.48, w przypadku wygranej gospodarzy jest to z kolei 6.40.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Freiburg – 6.40 remis – 5.10 Bayern – 1.48

Podwójna szansa:

1/X – 2.51 1/2 – 1.19 X/2 – 1.14

Freiburg strzeli gola:

tak – 1.51 nie – 2.45

Bayern strzeli gola:

tak – 1.08 nie – 6.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 13.00 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 5.10 powyżej 1.5 – 1.16

poniżej 2.5 – 2.49 powyżej 2.5 – 1.52

poniżej 3.5 – 1.61 powyżej 3.5 – 2.29

poniżej 4.5 – 1.25 powyżej 4.5 – 3.85

poniżej 5.5 – 1.09 powyżej 5.5 – 7.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

