Debiut Fernando Santosa i kurs 100 na zwycięstwo biało-czerwonych od TOTALbet!

Tuż po losowaniu stało się jasne, że dla reprezentacji Polski awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy jest po prostu obowiązkiem. Trudno jednak, aby było inaczej, skoro w grupie eliminacyjnej los skojarzył nas z Czechami, Albanią, Mołdawią oraz Wyspami Owczymi. Zatrudnienie Fernando Santosa na stanowisku selekcjonera naszej kadry oznacza jednak, że cel nie będzie już uświęcał środków. Biało-czerwoni mają nie tylko wywalczyć awans, ale także grać przyjemny dla oka futbol. Symbolem tych zmian jest brak powołań dla dwóch etatowych w ostatniej dekadzie zawodników – Kamila Glika i Grzegorza Krychowiaka. O ile ten pierwszy zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi, o tyle brak powołania dla „Krychy” był sporą niespodzianką. Portugalski szkoleniowiec podkreśla jednak, że nikt nie ma „karnetu” na powołania do reprezentacji i przy okazji kolejnego zgrupowania na liście powołanych mogą zajść zmiany. Co ważne, 68-latek emanuje jednak optymizmem i zdaje się wierzyć w pozytywne wyniki. - Uważam, że reprezentacja Polski ma wszystkie warunki ku temu, by wychodzić na każdy mecz z wiarą, że jest w stanie wygrać. Nad tym chcemy pracować. Wiara to fundamentalna kwestia, ale wydaje mi się, że będziemy w stanie to osiągnąć. Celem na najbliższe zgrupowanie jest zdobycie sześciu punktów. Zawsze gramy o zwycięstwo – mówił na konferencji prasowej. Zdaniem TOTALbet nie będzie o to łatwo. W oczach bukmachera faworytem piątkowego pojedynku będą bowiem Czesi.

Nasz najbliższy rywal nie przeżywa jednak zbyt dobrego okresu. Jak doskonale pamiętamy, reprezentacja Czech była jedną z rewelacji EURO 2021, gdy dopiero w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Duńczyków. Potem było już jednak zdecydowanie gorzej. Podopieczni Jaroslava Silhavy’ego w grupie eliminacyjnej do MŚ w Katarze zajęli dopiero trzecie miejsce – za plecami Belgii oraz Walii. Choć ostatecznie udało im się zakwalifikować do baraży, na mundial nie pojechali – porażka w barażowym półfinale ze Szwecją (0:1 po dogrywce) przekreśliła ich szanse na udział w tym turnieju. Także w ostatniej edycji Ligi Narodów Czesi nie zaprezentowali się z dobrej strony. Zaczęli co prawda od wygranej ze Szwajcarią oraz remisu z Hiszpanią, ale następnie przyszły cztery kolejne porażki, które poskutkowały zajęciem ostatniego miejsca w grupie i spadkiem do niższej dywizji. Eliminacje do ME 2024 mają być jednak dla naszych południowych sąsiadów nowym otwarciem. Traf chciał, że już w pierwszej kolejce naprzeciw reprezentacji Czech stanie główny konkurent w walce o pierwsze miejsce – Polska. Gospodarze piątkowego meczu przystąpią jednak do tego starcia osłabieni nieobecnością największej gwiazdy. Z powodu urazu powołania nie dostał bowiem Patrik Schick, który otrzymał niedawno nagrodę dla Piłkarza Roku 2022 w Czechach. Pomimo absencji gwiazdora Bayeru Leverkusen eksperci z TOTALbet przewidują jednak, że to nasi rywale mają większe szanse na zwycięstwo. Kurs na takie zdarzenie bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.27. W przypadku triumfu biało-czerwonych jest to natomiast 3.12.

Pierwszy trening Fernando Santosa z reprezentacją Polski:

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ewentualne wyjazdowe zwycięstwo z Czechami byłoby niezwykle istotne w kontekście awansu na mistrzostwa Europy. Podopieczni Fernando Santosa nie tylko zwycięsko zakończyliby debiut portugalskiego selekcjonera, ale już na starcie wypracowali sobie przewagę nad najgroźniejszym konkurentem. Trzy punkty dopisane na swoje konto przez biało-czerwonych byłoby również znakomitą informacją dla klientów TOTALbet. Z okazji meczu Czechy – Polska legalny polski bukmacher przygotował bowiem specjalną promocję, w ramach której zwycięstwo naszych rodaków można wytypować po kursie 100! Szczegóły promocji znajdują się W TYM MIEJSCU.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Czechy – 2.27 remis – 3.35 Polska – 3.12

Podwójna szansa:

1/X – 1.35 1/2 – 1.32 X/2 – 1.56

Czechy strzelą gola:

tak – 1.30 nie – 3.22

Polska strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.64

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.00 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.85 powyżej 1.5 – 1.37

poniżej 2.5 – 1.63 powyżej 2.5 – 2.14

poniżej 3.5 – 1.22 powyżej 3.5 – 3.80

poniżej 4.5 – 1.07 powyżej 4.5 – 7.00

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Czechy – Polska znajduje się W TYM MIEJSCU

2⃣ DNI i gramy!🇨🇿🇵🇱 pic.twitter.com/psSxM8JJY7— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 22, 2023

