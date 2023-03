Gwiazdy Półksiężyca zaświecą w chorwackim blasku?

Świetny występ na mistrzostwach świata – ukoronowany zdobyciem brązowych medali – sprawił, że Chorwaci stali się jeszcze bardziej oczywistym kandydatem do awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Początek kwalifikacji do niemieckiego turnieju stanowił jednak dla podopiecznych Zlatko Dalicia lodowaty prysznic. Podczas sobotniego, domowego starcia z Walią wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem – jeszcze przed upływem pół godziny Vatreni objęli prowadzenie po golu strzelonym przez Andreja Kramaricia. Gospodarze mieli dużą przewagę i wydawało się, że kolejne gole są kwestią czasu. Te jednak nie nadeszły, co zemściło się w samej końcówce. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry, po jednym ze stałych fragmentów gry najprzytomniejszy w polu karnym okazał się Nathan Brodehead, który sprawił, że trybuny w Zagrzebiu momentalnie ucichły. Choć dla Chorwatów z pewnością jest to niezwykle rozczarowujący rezultat, okazja do rehabilitacji nadarza się bardzo szybko. Luka Modric i spółka na wyjeździe zmierzą się z Turcją, a ciężar gatunkowy tego spotkania jest naprawdę potężny. W przypadku porażki trzeci zespół świata już na samym starcie postawi się bowiem w niezwykle trudnej sytuacji. Także zdaniem TOTALbet drużyny z Bałkanów nie czeka łatwe starcie, choć w opinii bukmachera są oni delikatnym faworytem tego pojedynku.

Wspierana przez tysiące fanatycznych kibiców reprezentacja Turcji z pewnością będzie bardzo trudnym rywalem. Tym bardziej, że zespół prowadzony przez Stefana Kuntza kwalifikacje rozpoczął od zwycięstwa na trudnym terenie. Piłkarze znad Bosforu mierzyli się bowiem z Armenią i choć po trafieniu samobójczym szybko znaleźli się na jednobramkowym deficycie, potrafili odrobić straty z nawiązką. Turcy przeciwko Chorwacji być może nie będą faworytem, ale w żadnym wypadku nie stoją także na straconej pozycji. Bardzo wyrównane zawody zwiastuje nam także historia pojedynków pomiędzy tymi reprezentacjami. Dotychczas oba zespoły mierzyły się ze sobą dziesięć razy – trzykrotnie górą byli Chorwaci, dwa razy wygrywała Turcja, ponadto padło pięć remisów. Ostatni raz fani tureccy i chorwaccy mogli emocjonować się tym starciem we listopadzie 2020 roku. Na stadionie Besiktasu w Stambule, w meczu towrzyskim padł wówczas remis 3:3 – dla gospodarzy trafiali Cenk Tosun, Deniz Turuc oraz Cengiz Under, bramki dla gości zdobyli natomiast Ante Budimir, Mario Pasalic i Josip Brekalo. Pozostaje mieć nadzieję, że także w najbliższy wtorek piłkarze będą mieli odpowiednio nastawione celowniki, co poskutkuje równie wysokim wynikiem. Choć w opinii ekspertów z TOTALbet remis jest możliwy, najbardziej prawdopodobne pozostaje jednak zwycięstwo gości. Bukmacher „wycenił” taki scenariusz na 2.27, w przypadku wygranej gospodarzy jest to z kolei 3.20.

