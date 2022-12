Holandia – Argentyna: Typy bukmacherskie. Kursy. Rewanż za mecz sprzed ośmiu lat?

Reprezentacja Holandii za swoje występy podczas fazy grupowej nie zebrała zbyt wysokich not. Nie ma się zresztą czemu dziwić, podopieczni Louisa van Gaala w żadnym meczu nie zaprezentowali się na miarę swoich możliwości. Faktem pozostaje jednak, że w trzech meczach grupowych zdobyli aż 7 punktów, co dało im niezagrożone pierwsze miejsce. „Oranje” na inaugurację pokonali Senegal (2:0), następnie podzielili się punktami z Ekwadorem (1:1), by spokojną wygraną nad gospodarzem – Katarem (2:0) przypieczętować awans do 1/8 finału. Tam czekała na nich drużyna USA i trzeba przyznać, że było to pierwsze spotkanie Holendrów na tym turnieju, po którym z pełnym przekonaniem można było bić im brawo. O dziwo nie stało się tak za sprawą atrakcyjnej, ofensywnej gry. Kluczem do zwycięstwa była odpowiednia taktyka przygotowana przez van Gaala. Jego zespół ustawił się na własnej połowie, długo i cierpliwie neutralizował ataki przeciwnika, wyprowadzając przy tym zabójcze kontry. A dodając do tego genialny występ Denzela Dumfriesa na prawym wahadle (gol + 2 asysty), zwycięstwo drużyny z Europy wydaje się ze wszech miar zasłużone. W walce o półfinał poprzeczka zdecydowanie powędruje jednak w górę. Zdaniem TOTALbet może być to wysokość nie do przeskoczenia, w opinii bukmachera faworytem będą bowiem rywale.

Taki rozkład szans nie może jednak dziwić, skoro naprzeciw „Oranje” stanie Argentyna. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego mundial w Katarze rozpoczęła od potężnego falstartu, nie można bowiem inaczej nazwać sensacyjnej porażki z Arabią Saudyjską (1:2). Taki rezultat sprawił, że w kolejnych meczach „Albicelestes” nie mieli już najmniejszego marginesu błędu. Poradzili sobie jednak bezbłędnie, po zwycięstwach z Meksykiem (2:0) i Polską (2:0) wywalczając awans do dalszych gier. W 1/8 finału rywalem zespołu z Ameryki Południowej była Australia i dość długo mecz ten toczył się pod dyktando Leo Messiego i spółki. Pomimo utraty koncentracji w końcówce, udało się dowieźć zwycięstwo 2:1, meldując się w najlepszej ósemce turnieju. Fanów reprezentacji Argentyny cieszyć może dyspozycja największej gwiazdy – Messi w Katarze ma już na swoim koncie 3 gole i asystę. Dzielnie sekunduje mu z kolei Julian Alvarez, który zapisał na swoim koncie 2 trafienia. Choć w ćwierćfinale rywalem „Albicelestes” będą Holendrzy, TOTALbet wyżej ocenia szanse ekipy Scaloniego. Za każdą złotówkę postawioną na Messiego i jego kolegów bukmacher płaci bowiem 2.25 zł. W przypadku triumfu „Oranje” jest to natomiast 3.60 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Holandia – 3.60 remis – 3.27 Argentyna – 2.25

Awans:

Holandia – 2.27 Argentyna – 1.61

Sposób awansu:

Holandia w regulaminowym czasie – 3.05

Holandia w dogrywce – 13.00

Holandia w rzutach karnych – 10.00

Argentyna w regulaminowym czasie – 2.03

Argentyna w dogrywce – 9.50

Argentyna w rzutach karnych – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Holandia – Argentyna dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.

