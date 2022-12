Gianni Infantino znowu to zrobił! Żenująca wypowiedź, od jego słów może zrobić się niedobrze

Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Wszechobecna krytyka Infantino

Nie ma wątpliwości, że Gianni Infantino jest człowiekiem, który w ciągu ostatnich kilku lat chyba najmocniej zalazł za skórę wszystkim fanom futbolu. Przyczyna jest prosta – prezydent FIFA na każdym kroku stara się bronić wyboru Kataru jako organizatora mistrzostw świata. Co więcej, robi to w sposób skandaliczny – pod pretekstem chęci propagowania piłki nożnej w każdym zakątku świata. Nie dość, że Szwajcar nie potrafi podać prawdziwej przyczyny tej decyzji, dodatkowo w obrzydliwy sposób broni także samego organizatora m.in. bagatelizując fatalne warunki podczas budowy stadionów, gdy doszło do minimum kilku tysięcy zgonów.

Najlepszy mundial w historii?

Najwyraźniej na Infantino głosy opinii publicznej i reakcje fanów futbolu nie robią jednak najmniejszego wrażenia. Sternik FIFA kolejny przykład na potwierdzenie tej tezy dał w środę, gdy podczas rozmowy z mediami w samych superlatywach wypowiadał się na temat trwającego turnieju. Szwajcar chwalił nie tylko organizację, ale także poziom sportowy. - Wszystkie bilety na pozostałe mecze zostały wyprzedane. Spodziewam się kompletu widzów na stadionach w każdym spotkaniu. Dane opublikowane na koniec fazy grupowej wykazały łączną frekwencję 2,45 mln w pierwszych 48 meczach – powiedział Infantino. - Widziałem wszystkie mecze i mogę stanowczo stwierdzić, że była to najlepsza faza grupowa mundialu w historii – podkreślił. Nie ma większych wątpliwości, że jest to kolejna próba ocieplenia wizerunku państwa organizującego mistrzostwa świata.

Kim jest Gianni Infantino?

Gianni Infantino jest z pochodzenia Szwajcarem. Zanim trafił do FIFA, przez wiele lat był także działaczem UEFA. W europejskiej federacji piłkarskiej pełnił m.in. funkcję Dyrektora Wydziału Prawnego i Licencjonowania Klubów, a także Sekretarze Generalnego. 52-latek w FIFA początkowo był członkiem Komitetu ds. reform, w 2015 roku postanowił jednak kandydować w wyborach na prezydenta federacji. W lutym 2016 roku został wybrany, zdobywając 115 głosów w drugiej turze. Infantino pokonał wówczas członka rodziny królewskiej Bahrajnu, księcia Jordanii oraz Francuza Jerome’a Champagne’a.

