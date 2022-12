Joachim Marx tłumaczy. We Francji zachwalają Marciniaka. "To najlepszy sędzia mistrzostw"

Przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze z pewnością nikt nie spodziewał się, że po zakończeniu zmagań Biało-czerwonych na mundialu, atmosfera wokół kadry selekcjonera Czesława Michniewicza będzie aż tak zła. W ostatnim czasie w mediach gruchnęła wieść, że piłkarze i sztab szkoleniowy mieli pokłócić się nawet o pieniądze, które obiecał im premier Mateusz Morawiecki, ale ostatecznie wycofał się z pomysłu. Głośno zrobiło się również w sprawie rodzin polskich piłkarzy, którzy pojawili się na mistrzostwach świata w Katarze, co ostatecznie zdecydował się dosadnie Kamil Glik. Wciąż pozostaje jeszcze kwestia plotek, według których Robert Lewandowski miał spiskować przeciwko Michniewiczowi przed meczem z Francją. To wszystko sprawia, że jeden gest selekcjonera nabiera nowego znaczenia.

Jeden gest Czesława Michniewicza nabrał nowego znaczenia! Wymowne zachowanie w kierunku Roberta Lewandowskiego w meczu z Argentyną

Już po zakończeniu udziału Polaków na mundialu "Przegląd Sportowy" poinformował, że Robert Lewandowski miał być do tego stopnia niezadowolony z gry w meczu z Argentyną, że przed starciem z Francuzami w 1/8 finału, miał uzgadniać z najważniejszymi piłkarzami w kadrze, że kolejny mecz trzeba zagrać ofensywniej. To wszystko tylko pokazuje, że atmosfera wewnątrz kadry mogła być zdecydowanie gorsza, niż może nam się wydawać. I to wpływa na odbiór zdjęcia, które zostało wykonane podczas meczu Polska - Argentyna.

Ten gest Michniewicza w kierunku Roberta Lewandowskiego nabrał nowego znaczenia! Wymowne zdjęcie z mistrzostw świata w Katarze

Polska w meczu z Argentyną po prostu nie istniała w ataku i jedynie rozpaczliwie broniła się przed kolejnymi atakami rywali, co nie podobało się graczom ofensywnym, takim jak Robert Lewandowski. Kiedy światło dzienne ujrzały fakty o konfliktach w kadrze, zdjęcie z tego meczu, gdzie Czesław Michniewicz łapie za koszulkę Roberta Lewandowskiego nabiera zupełnie innego znaczenie i może dawać do zrozumienia, że być może nie była to tylko niewinna próba zatrzymania kapitana reprezentacji Polski przy linii bocznej boiska.

i Autor: East News Czesław Michniewicz i Robert Lewandowski w meczu Polska - Argentyna

Sonda Czy Czesław Michniewicz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji Polski? Tak Nie

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o zakończeniu kariery Roberta Lewandowskiego. Przewiduje, czy to się stanie już teraz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska kadra potrzebuje PILNYCH ZMIAN?

Posłuchaj oceny piłkarzy i trenera po mundialu w Katarze!