Po historycznym awansie reprezentacji Polski z grupy na mistrzostwach świata w Katarze, który zdarzył się po raz pierwszy od 36 lat, początkowo w Polsce zapanował optymizm, który jednak nie potrwał zbyt długo. W mediach zaczęły pojawiać się bowiem kolejne doniesienia o tym, że premier Mateusz Morawiecki miał obiecać piłkarzom ogromne pieniądze z publicznych pieniędzy, co ostatecznie nie dojdzie do skutku, ale nie brakowało również oskarżeń, że rodziny reprezentantów Polski bawią się w Katarze za pieniądze PZPN. Do sprawy postanowił odnieść się Kamil Glik, który napisał do Krzysztofa Stanowskiego.

Kamil Glik ujawnił, co działo się z jego rodziną w Katarze! Obrońca reprezentacji Polski słono zapłacił, aby mieć bliskich przy sobie

W najnowszym odcinku "Mundialowego zera", jeden z właścicieli "Kanału Sportowego" postanowił przeczytać wiadomość, jaką otrzymał od obrońcy reprezentacji Polski w temacie jego rodziny, która podczas mistrzostw świata znajdowała się w Katarze. Przy okazji ujawnił, że jego bliscy znaleźli się na miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że on za to zapłacić. A okazuje się, że wydał na to ogromne pieniądze.

Kamil Glik nie wytrzymał po licznych oskarżeniach! Wyłożył konkretne pieniądze, ujawnił jak wyglądała sytuacja w Katarze

- Ja Wam teraz coś zacytuję. Mam nadzieję, że Kamil Glik się na mnie nie obrazi. "Krzysiek, jak mogę Cię tylko prosić o coś, to weź wyjaśniaj te pi*** (...) wszystkie. Niech nie dopisują teorii o rodzinach, że przeszkadzały itp. bo to krzywdzi po prostu. Wiesz, ja mam to w du***, ale to, że moja żona z dziećmi i mama i teściowa przyjechały na 10 dni za moje pieniądze (250 tysięcy złotych) do hotelu oddalonego o 40 minut od nas, to jest złe?!" - ujawnił Kamil Glik w korespondencji do Krzysztofa Stanowskiego. Przy okazji obrońca Biało-czerwonych zdradził, że widział się ze swoją rodziną tylko dwa razy. Po meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjską, kiedy dostał na to pozwolenie.

Wjechało Mundialowe Zero 0️⃣➡️ Trwa premiera. pic.twitter.com/nWYRMdtPpV— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) December 7, 2022

