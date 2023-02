Kolejorz ze zwycięstwem i awansem?

Choć wyjazdowy remis z Bodo/Glimt (0:0) z pewnością nie jest wymarzonym rezultatem przed rewanżem, piłkarze Lecha Poznań muszą ten wynik szanować. Przez niemal cały mecz inicjatywa była bowiem po stronie gospodarzy, nie potrafili oni jednak przekuć swojej przewagi na gole. Paradoksalnie zresztą zdecydowanie najlepszą sytuację w całym spotkaniu mieli lechici, Filip Marchwiński w wymarzonej wręcz sytuacji przeniósł piłkę nad poprzeczką. Znamienny jest zresztą fakt, że mistrzowie Polski w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału. Rewanż będzie jednak zupełnie innym meczem. „Kolejorza” nie będzie już bowiem zadowalał remis, a niesieni dopingiem licznie zgromadzonej publiczności z pewnością będą chcieli jak najszybciej „napocząć” rywala. Czy im się to uda? Zdaniem TOTALbet jest to prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo polskiego zespołu płaci 2.20 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej Norwegów wyniesie z kolei 3.37 zł. Podobnie rozkładają się także szanse w kontekście awansu do kolejnej rundy, w przypadku Lecha jest to 1.63, natomiast Bodo/Glimt – 2.25.

Niedzielny, ligowy mecz Lecha z Zagłębiem Lubin mógł jednak zasiać wśród jego kibiców potężne ziarno niepewności. Poznaniacy przed własną publicznością zagrali bowiem bardzo, bardzo przeciętnie i już po nieco ponad pół godziny przegrywali z broniącym się przed spadkiem rywalem różnicą dwóch goli. Co prawda jeszcze przed przerwą bramkę kontaktową zdobył Artur Sobiech, ale to było wszystko, na co tego dnia stać było mistrzów Polski. W końcówce nie zabrakło co prawda kontrowersji (nieuznany gol Ishaka), ale wynik poszedł w świat. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że jeśli lechici w rewanżu z Bodo/Glimt zagrają tak jak przeciwko „Miedziowym”, wywalczenie awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji będzie niezwykle trudnym zadaniem. Z drugiej strony wydaje się, że piłkarze i sztab szkoleniowy mają świadomość rangi czwartkowego starcia i zrobią wszystko, aby nie dopuścić do powtórki niedzielnego wyniku. Czy im się to uda? Zdaniem TOTALbet – tak. „Kolejorz” w opinii bukmachera będzie faworytem tego starcia. Pozostaje mieć nadzieję, że przewidywania te ziszczą się i mistrzowie Polski będą mogli cieszyć się ze zwycięstwa i awansu.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Lech – 2.20 remis – 3.55 Bodo/Glimt – 3.37

Awans:

Lech – 1.63 Bodo/Glimt – 2.25

Sposób awansu:

Lech w regulaminowym czasie – 1.99

Lech w dogrywce – 9.75

Lech w rzutach karnych – 12.00

Bodo/Glimt w regulaminowym czasie – 2.88

Bodo/Glimt w dogrywce – 13.00

Bodo/Glimt w rzutach karnych – 12.00

Lech strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.75

Bodo/Glimt strzeli gola:

tak – 1.39 nie – 2.84

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Lech Poznań – Bodo/Glimt dostępna jest W TYM MIEJSCU

