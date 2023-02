Korona – Cracovia: Typy bukmacherskie. Kursy. „Czerwona latarnia” wreszcie z kompletem punktów?

Z pewnością nie tak kibice Korony Kielce wyobrażali sobie pierwszy sezon po powrocie do PKO BP Ekstraklasy. „Złocisto-krwiści” nie byli rzecz jasna wymieniani jako kandydat do gry w europejskich pucharach – celem nadrzędnym było spokojne utrzymanie – ale chyba mało kto spodziewał się, że zespół z województwa Świętokrzyskiego po 18 kolejkach będzie zamykał ligową tabelę. Za słabe wyniki osiągane w trakcie rundy jesiennej utratą posady zapłacił Leszek Ojrzyński, ale jak do tej pory zmiana szkoleniowca nie przyniosła oczekiwanych efektów. Nowy opiekun ekipy z Suzuki Areny – Kamil Kuzera – w trzech dotychczasowych meczach w roli pierwszego trenera poniósł komplet porażek. Ostatnie 30 minut ubiegłotygodniowego pojedynku z Legią Warszawa daje jednak nadzieję, że zła karta wreszcie się odwróci. Kielczanie strzelili wówczas przy Łazienkowskiej dwa gole, napędzając faworytowi nieco strachu. Problem w tym, że przez pierwszą godzinę tamtego meczu to Korona nie istniała, tracąc trzy bramki i finalnie przegrywając w stolicy 2:3. W najbliższy poniedziałek, na zakończenie 19. serii gier „złocisto-krwiści” podejmą Cracovię. Choć eksperci TOTALbet faworyta tego spotkania upatrują w gościach z Krakowa, gospodarze także nie są w opinii bukmachera bez szans.

Cracovia pod wodzą Jacka Zielińskiego prezentuje się natomiast w obecnych rozgrywkach całkiem przyzwoicie. Urodzony w Tarnobrzegu szkoleniowiec, który w listopadzie 2021 roku przejął schedę po Michale Probierzu, nie miał przy ul. Kałuży łatwego zadania. Drużyna była rozbita, osiągała rozczarowujące wyniki. 61-letni obecnie szkoleniowiec poskładał to jednak i obecnie na grę „Pasów” można patrzeć ze zdecydowanie większą przyjemnością niż za kadencji jego poprzednika. Co ważne, w parze z niezłą grą idą również całkiem przyzwoite rezultaty. Zawodnicy Cracovii w tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmują aktualnie szóste miejsce, ale ewentualne zwycięstwo w Kielcach sprawi, że znajdą się tuż za podium. Co więcej, do trzeciego w stawce Lecha Poznań tracić będą jedynie dwa „oczka”. Do tego jednak daleka droga, tym bardziej, że kielczanie – zajmujący ostatnie miejsce w tabeli – będą mieli w tym spotkaniu „nóż na gardle”. Mimo wszystko faworytem wg TOTALbet zdają się jednak być goście ze stolicy Małopolski. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf podopiecznych Jacka Zielińskiego płaci bowiem 2.30 zł. Analogiczny zarobek w przypadku ewentualnego zwycięstwa Korony wyniesie natomiast 3.65 zł.

