Kto okaże się lepszy w przedwczesnym finale?

Choć odpadnięcie z Ligi Mistrzów było dla wszystkich związanych z Barceloną ogromnym rozczarowaniem, najwyraźniej w dłuższej perspektywie wyszło to klubowi na dobre. „Duma Katalonii” w ostatnich miesiącach punktuje bowiem fenomenalnie. Być może gra jeszcze nie zawsze jest taka, jakiej oczekiwaliby kibice, ale wyniki osiągane przez podopiecznych Xaviego z pewnością rekompensują tę drobną niedogodność. Dość powiedzieć, że piłkarze z Camp Nou rozegrali w 2023 roku jedenaście meczów, wygrywając wszystkie z nich. Co więcej, drużyna prowadzona przez 42-latka ma już na koncie pierwsze w tym sezonie trofeum. Tym cenniejsze, że Katalończycy w finale Superpucharu Hiszpanii pokonali odwiecznego rywala – Real Madryt (3:1). Także w lidze „Królewscy” muszą oglądać plecy Barcelony, tracąc obecnie aż jedenaście punktów do lidera! Czy jest to równoznaczne z tym, że Robert Lewandowski i spółka są już pewni tytułu mistrzowskiego? Z pewnością jeszcze zbyt wcześnie na takie deklaracje, aczkolwiek przewaga wydaje się bardzo bezpieczna. Zanim jednak „Duma Katalonii” powróci do ligowych zmagań i będzie próbowała utrzymać fotel lidera La Liga, czeka ją niezwykle prestiżowy dwumecz w 1/16 finału Ligi Europy. Już w czwartek na Camp Nou zamelduje się Manchester United, który z pewnością nie zamierza składać broni. Faworytem TOTALbet – zarówno w kontekście pierwszego spotkania, jak i całego dwumeczu – będzie klub ze stolicy Katalonii.

„Czerwone Diabły” ostatnie tygodnie także mogą jednak zaliczyć do bardzo udanych. Podopieczni Erika ten Haga po mundialowej przerwie rozegrali już piętnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach, z których wygrali aż dwanaście. Do tego doszły dwa remisy oraz wyjazdowa porażka z liderem Premier League – Arsenalem (2:3). W przeciwieństwie do Barcelony ekipa z czerwonej części Manchesteru wciąż czeka na pierwsze trofeum w tym sezonie, jest już jednak o krok od tego osiągnięcia. Wszystko z powodu awansu do finału Pucharu Ligi Angielskiej, w którym United już 26 lutego zmierzą się z Newcastle. Dobra forma ekipy prowadzonej przez holenderskiego szkoleniowca sprawiła także, że drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, a ich powrót do Ligi Mistrzów nie wydaje się obecnie zagrożony. Klub z Old Trafford ma obecnie w dorobku 46 pkt, o siedem więcej od piątego w stawce Tottenhamu. Biorąc jednak pod uwagę dyspozycję Manchesteru United, najbardziej realnym scenariuszem na najbliższe tygodnie jest powiększenie różnicy pomiędzy oboma zespołami. „Czerwone Diabły” wciąż są także w grze o wygranie Ligi Europy, gdzie los niespecjalnie im jednak sprzyjał. Już na etapie 1/16 finału trafili bowiem na niezwykle trudnego rywala, jakim bez wątpienia jest FC Barcelona. Eksperci z TOTALbet – choć doceniają klasę obu drużyn – nieco wyżej w kontekście awansu oceniają szanse Katalończyków. Bukmacher taki scenariusz „wycenił” bowiem na 1.65, w przypadku zespołu z Wysp Brytyjskich jest to natomiast 2.20.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Barcelona – 1.78 remis – 4.10 Man Utd – 4.45

Awans:

Barcelona – 1.65 Man Utd – 2.20

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.14 nie – 5.20

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.42 nie – 2.74

Strzelec gola:

R. Lewandowski – 1.77 M. Rashford – 3.32

A. Alarcon – 3.25 W. Weghorst – 4.10

A. Fati – 3.50 B. Fernandes – 4.90

Raphinha – 3.65 Antony – 5.30

F. Torres – 4.00 J. Sancho – 6.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

