Legia zwycięska w derbach Mazowsza?

Choć szanse na zdobycie mistrzostwa Polski przez Legię wydają się obecnie bardzo mało, sytuacja w tabeli wcale nie jest dla podopiecznych Kosty Runjaicia zła. „Wojskowi” co prawda tracą do prowadzącego Rakowa Częstochowa aż dziewięć punktów, ale z drugiej strony utrzymują identyczną przewagę nad trzecim w stawce Lechem Poznań. Biorąc pod uwagę „dokonania” warszawskiego klubu z ubiegłego sezonu, trudno nie uznać obecnej sytuacji za satysfakcjonującą. W stolicy wciąż przebąkuje się o odrabianiu strat do lidera, ale wydaje się, że szanse na to zostały pogrzebane w domowych meczach z Cracovią i Widzewem Łódź (w obu przypadkach padły remisy 2:2). Najbliższy mecz legioniści rozegrają jednak na wyjeździe, a w delegacjach są w tym roku bezbłędni. Wicelider PKO BP Ekstraklasy rozegrał cztery takie spotkania (w tym jedno w Pucharze Polski), notując komplet zwycięstw. W najbliższy weekend przedłużenie tej serii wydaje się jak najbardziej możliwe, piłkarze z Warszawy w derbach Mazowsza zmierzą się bowiem z Radomiakiem Radom. Ich najbliższy rywal lepiej punktuje na obcych stadionach, a przed własną publicznością wygrał zaledwie cztery z dwunastu ligowych spotkań. Także wg TOTALbet faworytem piątkowego pojedynku będą goście ze stolicy.

Radomiak w zeszłym sezonie udowodnił już jednak, że mecze przeciwko Legii wcale go nie paraliżują. Trzeba oczywiście mieć na uwadze ogromny kryzys, w jakim znajdował się wówczas warszawski klub, ale mimo wszystko dwa zwycięstwa muszą budzić uznanie. Szczególnie to wyjazdowe, odniesione w końcówce 2021 roku przy ul. Łazienkowskiej. Radomianie byli wówczas zdecydowanie lepsi i zasłużenie wygrali aż 3:0. Kilka miesięcy wcześniej Radomiak także pokonał Legię. Tym razem przed własną publicznością – 3:1. Od tego czasu w Radomiu sporo się jednak zmieniło. Drużyna przeszła sporą ewolucję, na czele ze zmianą trenera – Dariusza Banasika zastąpił Mariusz Lewandowski. Choć prowadzona przez niego drużyna nie imponuje ofensywną, przyjemną dla oka grą, punktuje całkiem regularnie i zajmuje obecnie bezpieczne miejsce w środku tabeli. Bez wątpienia jednak ewentualna wygrana z Legią dałaby podopiecznym byłego reprezentanta Polski dodatkowy impuls i pozwoliła rozpędzić się w decydującej fazie sezonu. Będzie to jednak bardzo trudne zadanie, jak bowiem zostało wspomniane powyżej, Legia w tym roku jeszcze nie przegrała, notując przy tym komplet wygranych na obcych stadionach. Zdaniem TOTALbet także z Radomia podopieczni Kosty Runjaicia wrócą z tarczą. Kurs na wygraną warszawian bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.29, w przypadku triumfu Radomiaka jest to natomiast 3.32.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Radomiak – 3.32 remis – 3.42 Legia – 2.29

Podwójna szansa:

1/X – 1.60 1/2 – 1.33 X/2 – 1.35

Radomiak strzeli gola:

tak – 1.39 nie – 2.83

Legia strzeli gola:

tak – 1.27 nie – 3.55

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.27 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.77 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.29 powyżej 3.5 – 3.47

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.70

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

