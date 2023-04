Polskie trio zdobędzie Paryż? Już w sobotę wielki szlagier ligi francuskiej!

Nie ma chyba większych wątpliwości, że sezon 2022/2023 i tak jest już dla Paris Saint-Germain przegrany. Naszpikowany gwiazdami światowego formatu klub ze stolicy Francji miał wreszcie bić się o upragnione zwycięstwo w Lidze Mistrzów, tymczasem pożegnał się z tymi rozgrywkami już na etapie 1/8 finału. W dodatku w słabym stylu, wyraźnie ulegając Bayernowi Monachium (0:3 w dwumeczu). Co więcej, paryżanie na identycznym etapie odpadli z Pucharu Francji, dość nieoczekiwanie ulegając odwiecznemu rywalowi – Olympique Marsylia. To oznacza, że Kylian Mbappe i spółka pozostają w grze jedynie o mistrzostwo kraju, a w mediach aż huczy od plotek, że po zaledwie jednym sezonie z klubem pożegna się obecny szkoleniowiec – Christophe Galtier. Jak na razie są to jednak jedynie spekulacje, a 56-latek musi skupić się na walce o kolejne ligowe punkty. Jego podopieczni mają obecnie sześć „oczek” przewagi nad RC Lens i w praktyce tytuł będą mogli zapewnić sobie już w najbliższą sobotę, dzięki ewentualnemu zwycięstwu nad bezpośrednim rywalem. Gdyby faktycznie tak się stało, paryżanie na 7 kolejek przed końcem mieliby 8 lub 9 punktów przewagi (w zależności od wyniku osiągniętego przez trzecią w stawce Marsylię) – wydaje się to być kapitałem nie do roztrwonienia. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą bardzo prawdopodobny scenariusz. W opinii bukmachera zdecydowanym faworytem tego pojedynku będą bowiem gospodarze ze stolicy.

Drużyna Lens pokazała już jednak, że jeśli ktoś ma stawić czoła francuskiemu hegemonowi, są oni odpowiednim kandydatem. W nowy rok obie ekipy spotkały się bowiem na północy Francji i wówczas zdecydowanie lepsi okazali się gospodarze, zwyciężając 3:1. Świetny występ zanotował wtedy Przemysław Frankowski, który już piątej minucie otworzył rezultat spotkania. Choć reprezentant Polski wciąż znajduje się w bardzo wysokiej dyspozycji, defensorzy Paris Saint-Germain szczególną uwagę będą musieli poświęcić komu innemu. Lois Openda w tym sezonie ma już bowiem na koncie 15 trafień, zgłaszając tym samym poważny akces do walki o koronę króla strzelców. Sprowadzony latem ubiegłego roku z holenderskiego Vitesse Arnhem napastnik okazał się strzałem w dziesiątkę, a swoją klasę potwierdził także we wspomnianym już, styczniowym meczu przeciwko paryskiemu gwiazdozbiorowi. Zanotował wówczas gola i asystę, walnie przyczyniając się do wygranej swojej drużyny. Czy i w najbliższą sobotę dane będzie mu – wraz z kolegami – cieszyć się z trzech punktów zdobytych przeciwko faworytowi? Zdaniem TOTALbet jest to mało prawdopodobne. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo RC Lens płaci bowiem 4.70 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej PSG wyniesie natomiast 1.72 zł.

